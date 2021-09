Maribor suspendiral Kotnika, kaj bo ob 13. uri povedal Rožman?

Ko je državni prvak Mura v nedeljo v gosteh premagal Maribor (2:1) in ga prehitel na lestvici, so Ljudski vrt preplavili žvižgi. Niso pa bili namenjeni Simonu Rožmanu, ki po dvoboju ni želel razpredati o svoji prihodnosti na vročem stolčku NK Maribor, ali kateremu od nogometašev, ki so začeli dvoboj od prve minute, ampak zlasti rezervistu Andreju Kotniku.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Primorec, ki je na presenečenje mnogih proti Muri prejel priložnost za nastop in odigral zadnjih 17 minut, je prejel žvižge že ob vstopu v igro. V tej sezoni ni bil v resnejših načrtih strokovnega vodstva vijolic in je razmišljal o selitvi, a ga pogodba z mariborskim klubom veže vse do konca sezone, tako da iz te moke ni bilo kruha.

Poteza proti navijačem je poteza proti klubu: sankcionirano nedopustno obnašanje po koncu sinočnje tekme.



Andrej Kotnik suspendiran in odstranjen od prve ekipe, sledi tudi finančna kazen.



➡️ https://t.co/PoyAYqnVjO#PrvaLigaTelemach pic.twitter.com/nlf4ubP95y — NK Maribor (@nkmaribor) September 20, 2021

Mariborsko občinstvo je težko sprejelo govorice, da se je 26-letni zvezni igralec dogovarjal o prestopu k ljubljanski Olimpiji. Kotniku je namenilo glasne žvižge, nogometaš se je med prvim nastopom v tej sezoni naposlušal žaljivk, za nameček je zamudil v obrambi v trenutku, ko je Jan Gorenc dosegel zmagoviti zadetek za Muro, po koncu tekme pa so mu očitno popustili živci, saj se je na vse skupaj odzval s potezo, zaradi katere ga je klub suspendiral. Navijačem naj bi pokazal sredinec.

Šuler: To je poteza proti klubu



Malce po 13. uri bo znano, ali bosta v Mariboru še vedno sodelovala Simon Rožman in Marko Šuler. Foto: NK Maribor "Ob odhodu z igrišča se je odzval z neprimerno potezo do navijačev na vzhodni tribuni, kar je nedostojno vrednotam vijol’čnega dresa in klubskega grba,'' pojasnjuje mariborski klub. Športni direktor Marko Šuler se ni obotavljal in po (ne)prespani noči predstavil disciplinski ukrep 15-kratnih slovenskih prvakov.

''V trenutku, v katerem smo, se absolutno od vseh pričakuje, da je pripadnost klubu, navijačem na prvem mestu. Poteza po tekmi proti navijačem je poteza proti klubu. Takšno vedenje je nesprejemljivo, nešportno in neetično ter bo tudi sankcionirano. Po nedopustnem ravnanju se moramo odzvati, Andrej Kotnik je do nadaljnjega v suspenzu, ker nihče – ne igralec ne funkcionar – nikdar ni bil in more biti nad klubom. Kotnik je odstranjen od prve ekipe, sledila bo tudi finančna kazen,'' je Korošec, pred katerimi so zelo zahtevni dnevi, pojasnil sklep mariborskega kluba.

Maribor je padel v rezultatsko krizo, na zadnjih štirih tekmah je v prvenstvu osvojil zgolj eno točko. Na lestvici je zdrsnil v spodnjo polovico, trenutno zaseda šesto mesto, v četrtek pa ga čaka nov zahteven izziv, saj v Ljudski vrt prihajajo Celjani. Do takrat bi bilo lahko v mariborskem klubu že marsikaj drugače.

Bodo navijači Maribora kmalu spoznali že četrtega trenerja vijolic v tem koledarskem letu? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za 13. uro je namreč sklicana novinarska konferenca, na kateri se bo klub odzval na aktualna dogajanja. Bo na njem dokončno znana tudi usoda trenerja Rožmana, ki po porazu z Muro ni želel razpredati o njegovi prihodnosti v mestu ob Dravi?