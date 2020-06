Lahko si malce oddahnejo: Domžalčani osvojili Fazanerijo #video

Mura si je že v sredo s pokalno lovoriko zagotovila evropsko vozovnico, kljub temu pa so v črno-belem taboru proti Domžalam pričakovali več kot ničlo proti Domžalam. Te so na gostovanju v Murski Soboti prišle do pomembne zmage v boju za izognitev devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam, hkrati pa tudi prve v sezoni proti Muri. Slednja ostaja peta s točko zaostanka za Aluminijem.

Sobočani, ki so pogrešali Nina Kouterja, so v prvem polčasu pokazali nekoliko konkretnejšo igro, vsi razburljivejši dogodki ob visoki temperaturi zraka pa so se zgodili v drugem delu polčasa.

Od daleč sta pri Muri v 25. in 35. minuti poskušala Luksa Bobičanec in Klemen Pucko, prvi je bil nevaren še v 40. minuti, ko je sprožil iz prve z desne strani, Ajdin Mulalić pa je bil na mestu. Eno lepših priložnost je v 41. minuti zapravil Kai Cipot, ki je iz bližine žogo z glavo poslal malce čez gol. Fotogalerija s tekme med Muro in Domžalami (foto: Blaž Weindorfer / Sportida):

Ta je v 44. minuti zletela tudi čez Murin gol, potem ko je po strelu Senijada Ibričića Martin Karamarko z glavo preusmeril žogo od mreže. Tik pred koncem polčasa pa so imeli gosti, še eno priložnost v bližini gola je poskusil Slobodan Vuk preusmeriti žogo v mrežo, a je zgrešil cilj. Za malo ga je pri gostih, kjer ni bilo Marca Da Silve, Gregorja Sikoška, Jošta Urbančiča, Mattiasa Käita, Tilna Klemenčiča, Nikole Vujadinovića in Predraga Sikimića, tudi Andraž Žinič v 28. minuti.

V drugem polčasu je v 65. minuti Cipot po lepem prodoru Klemena Pucka po levi strani znova prišel do strela iz osrčja kazenskega prostora, spet se je izkazal Mulalić. Na drugi strani je v podoben položaj v 72. minuti na drugi strani prišel Dejan Lazarević, Matko Obradović pa je bil na mestu. Lazarević je le malce zatem zgrešil še iz bližine.

Zadetek Jakupovića:

Arnel Jakupović je nato s prostega strela z desne strani Obradovića prisilil v novo obrambo, isti igralec pa je v 76. minuti dosegel svoj šesti gol sezone, ko je zadel z dobrih desetih metrov malce z desne strani. Domžalčani so imeli pozneje še nekaj polpriložnosti, Sobočani pa so tudi pritiskali za izenačujoči gol, a neuspešno. Eno lepših priložnosti je tik pred koncem s strelom z glavo zapravil Amadej Maroša, žogo je tik pred golovo črto ustavil Mulalić.

Mura bo v 31. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Mariboru, Domžale pa bodo dva dni prej gostile Tabor.

Mura : Domžale 0:1 (0:0) Stadion Fazanerija, gledalcev 400, sodniki: Vinčić, Klančnik, Benc. Strelec: 0:1 Jakupović (76.). Mura: Obradović, Pucko, Gorenc, Karamarko, Karničnik, Šporn (od 89. Maruško), Brkić (od 76. Horvat), Bobičanec, Cipot (od 77. Kous), Mandić (od 68. Šušnjara), Žižek (od 67. Maroša). Domžale: Mulalić, Makovec (od 70. Fink), Ilić, Šoštarič Karić, Žinič, Husmani, Svetlin (od 60. Mavretič), Pišek (od 90. Vuklišević), Ibričić, Podlogar (od 60. Jakupović), Vuk (od 69. Lazarević). Rumeni kartoni: Gorenc, Bobičanec; Makovec.

Rdeči karton: /.