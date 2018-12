Krčani v zaključku zlomili Gorico #video

Krčani so po štirih porazih v zadnjih petih krogih tokrat vendarle lahko malce bolj zadovoljni, saj so premagali Gorico in se točkovno izenačili s Triglavom in Rudarjem pri dnu lestvice. Novogoričani pa še nadaljujejo krizo, na zadnjih šestih tekmah so osvojili vsega točko.

V prvem polčasu gledalci niso videli zadetkov, čeprav je imela predvsem Gorica nekaj lepih priložnosti. V 24. minuti je Bede Osuji streljal od daleč in žogo poslal malo mimo vrat, nato pa je dvakrat zagrozil še Andrija Filipović.

Krčani so slavili tretjič v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

V 27. minuti je že preigral Marka Zalokarja, nato pa z desne strani z diagonalnim strelom žogo poslal mimo vratnice. V 38. minuti je sprožil še z roba kazenskega prostora, tudi takrat je le za malenkost zgrešil cilj.

V uvodu drugega polčasa si ekipi nista priigrali kakšnih omembe vrednih priložnosti, šele v 68. minuti so zagrozili domači prek Anteja Vukušića, ki je prišel do strela v kazenskem prostoru, a se je izkazal Grega Sorčan.

V nadaljevanju je sledilo novo zatišje, kar zadeva obetavne akcije, v 89. minuti pa so domači povedli, potem ko je po podaji Marca Da Silve iz kota v sredini kazenskega prostora v objemu Uroša Celcerja zadel Dalibor Volaš.

Krčani bodo v 19. krogu prihodnjo soboto gostovali v Domžalah, Novogoričani pa bodo gostili Olimpijo.

Krško : Gorica 1:0 (0:0)

Stadion Matije Gubca, sodniki: Obrenović, Praprotnik in Pospeh (vsi Ljubljana).* Strelec: 1:0 Volaš (89.).



Krško: Zalokar, Perić, Zakrajšek, Brekalo (od 53. Kulinitš), Volarič, Srečković (od 72. Kovačič), Da Silva, Kordić, Ristovski (od 77. Sokler), Volaš, Vukušić.



Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Curk, Grudina, Kolenc (od 83. Humar), Osuji, Kotnik, Gulič (od 84. Džuzdanović), Filipović.



Rumeni kartoni: Vukušić, Zakrajšek, Da Silva, Perić, Kovačič; Lipušček, Filipović, Osuji.



Rdeči karton: /.

Dogajanje v Krškem:



Konec tekme!



GOOOL! Po podaji Marca da Silve s kota je v 88. minuti tekme zadel Dalibor Volaš in popeljal Krčane v vodstvo! Vrtnice so v zadnjih petih tekmah osvojile le točko.



75. minuta: V Krškem še vedno brez zadetkov. Obe ekipi sta po enkrat streljali v okvir vrat nasprotnika. Statistika tekme #KRSGOR do 75′ 👇#PLTS 🏆 | #KRSGOR ⚽ pic.twitter.com/6NfFGc4LfS — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018 VIDEO: poskus Vukušića:

68. minuta: Prva prava priložnost za Krško. Po podaji s prostega strela je poskusil Ante Vukušić, a se je vratar Gorice Grega Sorčan izkazal z obrambo.



60. minuta: še vedno brez pravih priložnosti na obeh straneh. Statistika tekme #KRSGOR do 60′ 👇#PLTS 🏆 | #KRSGOR ⚽ pic.twitter.com/trvg2M87jC — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018

Začetek drugega polčasa. Konec prvega polčasa. Ostaja 0:0.



VIDEO: izjemna priložnost Filipovića:

27. minuta: Nova priložnost za Gorico! V izjemni priložnosti se je znašel mladi napadalec Andrija Filipović, ki pa ni meril dovolj natančno.



VIDEO: strel Osujija:

24. minuta: Priložnost za vrtnice! Kot prvi je proti vratom Krškega sprožil Bede Amarachi Osuji. Po prostem strelu je žoga zletela čez vrata Marka Zalokarja.



15. minuta: zaenkrat še brez pravih priložnosti tako na eni kot na drugi strani. Goričani imajo rahlo prevlado v posesti žoge, obe ekipi sta še brez strela v okvir vrat. Statistika tekme #KRSGOR do 15′ 👇#PLTS 🏆 | #KRSGOR ⚽ pic.twitter.com/SSzyHqvnAM — #PLTS (@PrvaLigaSi) December 1, 2018



Začetek tekme v Krškem. V kakšni postavi bodo srečanje začeli Goričani? Začetnih 11 za @nkkrsko!#plts pic.twitter.com/nWlG40S8fO — ND Gorica (@NDGorica) December 1, 2018