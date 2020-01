Domžale verjamejo v čudež, Srb se ne obremenjuje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V teh dneh v Umagu ne manjka slovenskih prvoligaških klubov, ki se pripravljajo na nadaljevanje sezone. Med njimi so tudi Domžalčani. Trener Andrej Razdrh, ki si je na Hrvaškem večkrat privoščil klepet s predhodnikom Simonom Rožmanom, uigrava izbrance, s katerimi namerava spomladi napasti drzni cilj, preboj v Evropo.

Domžalčani skoraj v vsakem prestopnem roku drastično posegajo v podobo igralskega kadra. Spremembe se dogajajo tako v rubriki prihodov kot tudi odhodov, kar otežuje delo trenerju Andreju Razdrhu.

"Treba se je prilagoditi. Tako se dogaja v prestopnih rokih. Prej ko bomo imeli jasno sliko, prej bo lažje zame," se v domžalskem taboru strinjajo, da bo imelo strokovno vodstvo do začetka spomladanskega dela (23. februarja doma z Muro) na voljo dovolj časa za kakovostno pripravo.

Izmenjava mnenj z Rožmanom

Ko je Simon Rožman zapustil Domžale, je vrzel na trenerskem položaju zapolnil Andrej Razdrh. Foto: Mario Horvat/Sportida Razdrhu pri pripravi moštva pomagajo tudi spoznanja, ki jih je pridobil po pogovorih s predhodnikom Simonom Rožmanom. Ta se je podobno kot Domžale pripravljal v Umagu, prejšnjo sredo pa sta kluba celo odigrala tekmi na skoraj sosednjih igriščih. Rumeni so takrat izgubili z madžarskim Budafokijem, Rožmanova Rijeka pa je napolnila mrežo kranjskemu Triglavu (7:0). "Imava veliko izmenjav mnenj, kar je pozitivno," je dejal trener dvakratnih slovenskih prvakov.

V želji, da bi še okrepil konkurenco v napadu, ki v jesenskem delu ni bila med najučinkovitejšimi med slovenskimi prvoligaši, je iz Sežane pripeljal starega znanca. Ko je vodil Tabor, je zgledno sodeloval s Predragom Sikimićem. Zdaj se mu je 38-letni Srb, tretji najboljši strelec jesenskega dela 1. SNL, pridružil v rumeni družini.

"Z zadetki se ne obremenjujem. V Domžale sem prišel s ciljem, da pomagam mladim. Da pomagam klubu in pustim svoj pečat," izkušeni napadalec verjame, da se bo dobro vključil v novo ekipo, ki je jesenski del sklenila s tremi zmagami in se četrtemu mestu, to bi morda že zadoščalo za evropsko vozovnico, približala na devet točk zaostanka.

Lahko ujamejo zaostanek, a morajo trdo delati

Tilen Klemenčič je zaradi hujše poškodbe kolena že končal sezono. Foto: Vid Ponikvar Sikimić bo v Domžalah deloval v vlogi svojevrstnega mentorja, ki bo priskočil na pomoč mlajšim upom v rumenem dresu, željnim dokazovanja, a tudi nabiranja prepotrebnih izkušenj. "Tako bodo lažje dozoreli," pojasnjuje Razdrh, ki je na začetku pripravljalnega obdobja doživel hud udarec.

Domžale so na prvi tekmi s Triglavom (3:4) izgubile branilca Tilna Klemenčiča, ki ga po operaciji kolena čaka daljše okrevanje in je že končal sezono. "To je neprijetna situacija, šok za celotno ekipo. A te stvari se žal dogajajo, s tem je treba živeti," je Razdrh povedal za Planet TV.

Tako so nogometaši NK Triglav zaželeli čim hitrejše okrevanje Klemenčiču, nekdanjemu nogometašu kranjskega kluba:

⚽️Nogomet je včasih poln simbolike. Težko nam je, da se je prav na medaebojni tekmi težje poškodoval Tilen Klemenčič, igralec @NKDomzale in otrok Triglava.



🤞Kapetan L. Majcen, članska ekipa, šp. direktor S. Brkič in celoten klub želimo Tilnu hitro okrevanje!



#BordoBeli pic.twitter.com/x3KdRO7HQd — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 18, 2020

Domžalčani morajo živeti tudi s spoznanjem, da v jesenskem delu niso uresničili začrtanih ciljev. Evropa jim beži za veliko točk, a še niso vrgli puške v koruzo.

"Lahko ujamemo zaostanek, a moramo trdo delati," pojasnjuje klubski rekorder po številu prvoligaških zadetkov Slobodan Vuk in verjame v "evropski" čudež, njegov novopečeni soigralec v napadu Sikimić pa dodaja, da je v nogometu vse mogoče. "Žoga je okrogla," opozarja Srb, ki še ni zaigral za Domžale. Morda bo na četrti pripravljalni tekmi, na kateri se bodo Domžalčani konec meseca udarili z graškim Sturmom.