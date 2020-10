Domžale v rdečem! Okuženih kar devet članov moštva!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni klub Domžale se je po novem testiranju za Covid-19 znašlo v hudih težavah. Po trenerju Dejanu Djuranoviću, ki je prejel pozitiven rezultat na testiranju v torek, je dan pozneje na testiranju v zdravstvenem domu Domžale padlo še osem članov moštva. Domžalčani so o vsem skupaj obvestili Nogometno zvezo Slovenijo in čakajo na naslednja navodila.

"Potem ko je v torek postalo jasno, da je glavni trener Dejan Djuranović prejel pozitiven rezultat na testiranje za Covid-19, je test nemudoma opravil tudi preostanek članskega moštva. Pri 32 testiranjih igralcev, trenerjev in ostalih članov strokovnega štaba je prišlo do dodatnih osmih pozitivnih primerov. Skupno devet pozitivnih članov moštva bo naslednjih 14 dni preživelo v karanteni, vsi, ki so bili negativni pa bodo ponovno testiranje opravili konec tedna," sporoča domžalski nogometni klub, ki bi moral v sredo odigrati pokalni dvoboj z Beltinci, a je bil po okužbi glavnega trenerja Dejana Djuranovića prestavljen.

Usoda treningov in tekem NK Domžale bo dokončno znana v naslednjih urah. Rumena družina čaka na navodila Nogometne zveze Slovenije.