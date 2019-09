Nad Domžalami se je pokadil beli dim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Razdrh bo po Olimpiji in Taboru v 1. SNL okusil še vodenje članske ekipe Domžal. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani bodo v nadaljevanje sezone, v kateri jim v domačem prvenstvu ne cvetijo rožice, saj so na repu razpredelnice Prve lige Telekom Slovenije, krenile z novim strategom. Simona Rožmana, ki se je od vročega stolčka poslovil po treh letih, v katerih je za domžalski klub postoril mnogo dobrega (pokalna lovorika, odmevni nastopi v Evropi in uveljavitev številnih igralcev, ki so kronali napredek s prestopom v tujino), je nasledil Andrej Razdrh. Mladi trener iz Vrhnike je odlično vpet v dogajanje v slovenskem klubskem nogometu.

S Sežano jo je zagodel Gorici, a tudi Domžalam

Tabor je bil izredno zadovoljen z vodenjem mladega trenerja, ki živi na Vrhniki. Zdaj je primoran najti novega stratega. Do takrat bo češnjice vodil donedavni pomočnik Razdrha Uroš Barut. Foto: Planet TV Do torka je bil vodja strokovnega štaba Tabora iz Sežane, s katerim je reprezentančni premor pričakal na solidnem šestem mestu in s češnjicami osvojil kar deset točk. Nato je na lastno željo, takšna možnost je bila tudi zapisana v pogodbi, zapustil Tabor in se podal novemu izzivu naproti.

Domžale so po nepričakovanem odhodu Rožmana, ki je zaradi katastrofalnih rezultatov pomahal z belo zastavo, našle novega trenerja na Krasu. Ravno v mestu, kjer je Rožmanova četa po silovitem odporu Malmöju in izpadu iz Evrope ostala brez točk, poraz s Taborom pa je le še poglobil krizo rumene družine, ki ji je sledila ogromna prevetritev igralskega kadra in nadaljevanje nizanja skromnih rezultatov.

Tabor je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL prekrižal načrte Gorici. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Razdrh je v mesto ob Kamniški Bistrici prišel skupaj s pomočnikom Darkom Karapetrovićem, ki je v preteklosti že nosil rumeni dres, in bo predstavljal desno roko prvemu trenerju tudi v Domžalah. V prejšnji sezoni je Tabor osvojil naslov drugoligaškega podprvaka, nato pa v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL presenetil Gorico in poskrbel, da so vrtnice prvič v obdobju državne samostojnosti zdrsnile v drugo ligo.

Zdaj želi spisati novo uspešno pravljico z Domžalami, ki ne skrivajo osnovnega cilja, preboja v Evropo, z igralskim kadrom, v katerem ne manjka tako izkušenih (nekdanjih) reprezentantov in mlajših novincev, ki se ne želijo zadovoljiti s povprečjem, pa bi lahko v prihodnosti naskakoval tudi višje cilje.

Po predčasnem zaključku igralske kariere, v kateri je branil barve Svobode, Primorja, kranjskega Triglava, med sezono 1999/2000 pa tudi Domžal, je Razdrh trenersko pot začel pri Olimpiji. Moštvo iz prestolnice je na 48 tekmah vodil med letoma 2013 in 2014, kasneje je opravljal tudi vlogo mladinskega trenerja in vodje nogometne šole. Foto: Vid Ponikvar

Sedmi sili se bo prvič predstavil danes. Pogodbo z Domžalami je sklenil do konca koledarskega leta 2021.