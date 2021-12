Hrvat zapušča Kras

NK Tabor Sežana sporoča, da je prišlo do sporazumne prekinitve pogodbe z Dominikom Mihaljevićem. 27-letni vezist je bil član rdeče-črnih od julija 2019, nastopil pa je na 79 tekmah in dosegel en zadetek.

"Dominiku se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo vso srečo na njegovi nadaljnji življenjski in športni poti," so zapisali pri rdeče-črnih, ki jih vodi Dušan Kosić. Ob koncu jesenskega dela so padli v rezultatsko krizo, nanizali kar sedem porazov, nato pa v zadnjem jesenskem nastopu doma premagali Celjane z 2:1.

