Koprčani bi zaradi pomanjkljivo organizirane tekme lahko izgubili točko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kazni odvzema točke ne bodo izvršili, če Koper v roku treh mesecev od izdaje sklepa ne bo storil podobnega ali težjega prekrška. "Za organizacijo tekme ni bilo dovolj dobro poskrbljeno, akreditirana oseba kluba je v sodniški garderobi vrgla plastenko v glavnega sodnika in ga pri tem zadela v nogo ter mu povzročila lažjo poškodbo," je disciplinski sodnik zapisal v pojasnilu finančne in pogojne točkovne kazni.

Pred dnevi je zaradi nešportnega in neetičnega obnašanja na isti tekmi prepoved obiska treh tekem dobil predsednik Kopra Ante Guberac, ki je prejel še 1500 evrov kazni. Na drugi strani je strateg Olimpije Albert Riera prav tako dobil tri tekme in 2000 evrov kazni.

Kopru, po jesenskem delu je bil drugi na lestvici, spomladi sicer ne gre vse po tekmovalnih načrtih, saj je padel na peto mesto, kjer ima za vodilno Olimpijo že 23 točk zaostanka.

Maribor, Mura in Olimpija bodo plačali zaradi nešportnega vedenja navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor, Mura in Olimpija bodo plačali zaradi nešportnega vedenja navijačev

Po 25. krogu pa so kazni dobili pri Mariboru, Muri in Olimpiji. Mariborčani bodo ob 2050 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na tekmi v Murski Soboti. "Prižiganje bakle, bakla odvržena pred tribuno, večkratno žaljivo skandiranje na etnični osnovi, predkaznovanost, olajševalna okoliščina - pisna izjava," je disciplinski sodnik navedel razloge za kazen.

Podobno je bilo pri Muri, tam so bili za 1400 evrov kazni krivi navijaško prižiganje bakel, večkratno žaljivo skandiranje, metanje kozarcev na igrišče in predkaznovanost, pisna izjava pa je pomenila olajševalno okoliščino. Zaradi rumenih kartonov bodo črno-beli še ob 300 evrov.

Ob 450 evrov pa bo zaradi navijaškega prižiganja bakel na tekem z Radomljami tudi Olimpija.