Damjan Gajser ni več trener Triglava: "V teh težkih časih ..."

Damjan Gajser, lani pomočnik Anteja Šimundže pri Muri, je pred letošnjo sezono prevzel vodenje nogometašev kranjskega drugoligaša Triglava. A na njegovi klopi ni ostal dolgo, iz kluba so namreč sporočili, da so se s Ptujčanom sporazumno razšli.

Pod vodstvom Gajserja je Triglav odigral 13 tekem in dosegel šest zmag, remi in šest porazov, med tem pa se je prebil tudi v drugo kolo slovenskega pokala, kjer ga čaka obračun s Celjem.

"V osmih dneh je moral vzpostaviti novo ekipo in iz nje je izvlekel maksimum. Klub je bil v bistveno slabšem položaju, kot vsi drugi drugoligaši, ki so imeli več časa za pripravo na novo sezono. Ravno zato je imela naša ekipa veliko vzponov in padcev, saj se je celoten mozaik moštva sestavil šele konec septembra," so zapisali na spletni strani kluba.

⛔NK Triglav Kranj in trener Damjan Gajser sta sporazumno prekinila pogodbo.



🤝Damjan, hvala za vse in srečno pri novih izzivih!



▶https://t.co/nqFmyFAiKP#BordoBeli pic.twitter.com/ZYCkzOGjOA — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) November 19, 2020

Vodstvo kluba je sicer prepoznalo njegovo delo, razlogi za razhod pa očitno niso povezani z rezultati. "Pripišemo mu lahko izjemno visoke strokovne standarde, ki jih je uvedel v svoje delo. Zato se mu zahvaljujemo za njegov trud in pristop. Vendar se v teh težkih časih moramo finančno in vsebinsko prenoviti, zato smo sporazumno prekinili sodelovanje," trdijo pri kranjskem drugoligašu, ki ga bo do nadaljnjega vodil Boštjan Miklič, do zdaj Gajserjev pomočnik.

