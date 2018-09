Dalibor Volaš nova okrepitev napada Krškega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Veselim se prihoda v Krško, s svojimi izkušnjami in energijo bom skušal tej mladi ekipi pomagati do zmag. Poznam trenerja Alena Šćulca in njegov način dela, kar je bil eden glavnih razlogov za moj prihod v Krško," je za spletno stran Krškega povedal primorski napadalec.

Volaš je v DP igral za Koper, Maribor, Nafto in Celje, v 213 nastopih je dosegel 86 golov, s tem rezultatom je tik pod večno lestvico 10 najuspešnejših strelcev v PLTS (na 10. mestu je Ante Šimundža z 87 goli).

"Maksimalno se bom potrudil, da zabijam gole tudi v Krškem, osebno bi mi veliko pomenila uvrstitev med deset najuspešnejših strelcev v zgodovini PLTS," je dodal Volaš, ki je nazadnje igral na Poljskem v Katowicah.