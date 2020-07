Leto 2018 je bilo v mnogočem prelomno, kar zadeva kariero Anteja Vukušića. Po operaciji v Rusiji in krajšem obdobju na Poljskem je končno lahko zadihal na obe pljučni krili. Bil je daleč od forme, ki ga je krasila pred desetletjem, ko je spadal med največje hrvaške upe, bil kapetan Hajduka in odločal pomembne evropske tekme. Splitski velikan ga je proti volji napadalca, zaljubljenega v beli dres, prodal italijanskemu prvoligašu Pescari. Hajduk je potreboval denar, grozil mu je finančni kolaps.

Vukušić se je hitreje od načrtovanega podal v tujino, kjer je okušal neuspeh za neuspehom. Težko se je privajal na nova okolja, menjal je klube in države, največkrat pristal pri tistih, ki so se potegovali za obstanek. Zadetkov ni bilo veliko, zanimanje zanj je strmo padalo, ko pa so zdravniki v Rusiji skoraj naključno odkrili, da je vrsto let igral brez enega pljučnega krila, je seznam zapletov dočakal piko na i.

Od izpada v drugo ligo do eksplozije zadetkov

Napadalec iz Sinja je na dobri poti, da postane najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Nekdanji hrvaški reprezentant je postal pozabljen od vseh, nanj so se spomnili le še redki. Tako kot denimo Krško, ki je iskalo igralca, s katerim bi se lahko odlepilo od dna. Posavcem se ni posrečilo, so pa obudili njegovo kariero, saj je nekdanjega otroka Hajduka v dresu Krčanov opazil Safet Hadžić. Povabil ga je v Ljubljano k Olimpiji. Predsednik Milan Mandarić je hitro očaral Vukušića, ta pa mu je vrnil zaupanje s strelskim festivalom, enim najboljših v zgodovini 1. SNL.

Do danes je dosegel že 26 zadetkov, kar je tretji najboljši dosežek vseh časov. Več sta jih še v prejšnjem stoletju dala le Ermin Šiljak (28) in žal že pokojni rekorder Zoran Ubavić, ki se je v krstni sezoni 1991/92, takrat se je igralo kar 40 krogov, podpisal pod 29 zadetkov.

Vukušić za absolutnim rekordom ne zaostaja veliko. Ker bodo zmaji do konca odigrali še tri tekme, je ogrožen tudi dosežek vseh dosežkov. Vukušić se je po strelski eksploziji, Triglavu in Rudarju je denimo na zaporednih tekmah zabil kar sedem zadetkov, znašel v središču zanimanja. Skoraj ni večjega hrvaškega medija, ki z njim v zadnjem obdobju ni opravil intervjuja, med temami so se zaradi vroče forme pojavila celo vprašanja o tem, ali bi se lahko vrnil v člansko reprezentanco Hrvaške, aktualnih svetovnih podprvakov. Poskočila mu je tudi cena, na naslov Olimpije prihaja vedno več povpraševanj o njegov odškodnini.

Zavrnil predlog Mure, ni hotel odigrati tekme

Če bi se vodstvo Mure pred dvema letoma odločilo drugače, bi morda Ante Vukušić še danes nosil črno-beli dres. Foto: Grega Valančič/Sportida Vukušić, ljubljenec navijačev, znan po bojevitosti in vestnem profesionalizmu, se je iz skoraj pozabljenega ''sinjskega diamanta'' vrnil med žive. Zelo žive. Da je vendarle iz mesa in krvi, tako kot njegovi soigralci, je dokazal na zadnji tekmi, ko se je vklopil v sivino proti Aluminiju (0:1), danes pa pričakuje, da bodo v Fazaneriji pokazali boljši obraz.

Zanimivo je, da se bo še četrtič v dresu Olimpije pomeril proti klubu, ki je z njim vzpostavil stik še pred prihodom v Krško. Če bi takrat Mura tvegala, a si tega ni privoščila, bi se morda Vukušić bližal lovoriki najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije v dresu Mure. Kaj se je dogajalo pred dvema letoma, ko je bil Vukušić še brez kluba in je iskal novega delodajalca?

''Takrat je za Muro igral Špiro Peričić (zdajšnji branilec Maribora, op. p.), moj sosed iz Sinja. Bilo je junija 2018, začele so se ravno poletne priprave, pa me je poklical, da je govoril s trenerjem Antejem Šimundžo in bi lahko prišel na nekajdnevni preizkus. Da bi ocenili, ali sem pripravljen in da odigram še kakšno tekmo. To sem zavrnil. Bil je začetek priprav, nisem bil še pripravljen, bal pa sem se tudi, da bi se lahko zaradi tega na tekmi poškodoval. Kaj bi se potem zgodilo z menoj? Lahko bi se vrnil domov in končal kariero. Dejal sem, da pride v poštev le sklenitev pogodbe za eno leto, potem pa vidimo, kaj se bo zgodilo. Mura na to ni pristala, nato pa sem nekaj mesecev pozneje podpisal za Krško,'' nam je pojasnil Vukušić v lanskoletnem obsežnem sobotnem intervjuju.

Namesto 15 jih je zabil že ... 26!

Danes bi se lahko v Fazaneriji pomeril v hrvaškem obračunu z Marinom Karamarkom, tudi nekdanjim nogometašem splitskega Hajduka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Mure Ante Šimundža, Mariborčan dalmatinskih korenin, ki dobro pozna razmere v hrvaškem nogometu, je bil torej od sodelovanja z Vukušićem oddaljen le nekaj korakov, a ni pristal na zahtevo dolgoletnega hrvaškega legionarja. Za razliko od Mure se pri Krškem niso obotavljali.

Privabili so napadalca, ki sprva na slovenskih zelenicah ni pretirano izstopal. Iz Krškega, s katerim je izpadel v drugo ligo, se je preselil v Stožice, z Olimpijo pa ima končno priložnost, da prvič v karieri postane državni prvak (s Hajdukom je pred desetimi leti osvojil pokal, kar je njegova edina lovorika v karieri), hkrati pa postane še kralj strelcev. Prelevil se je v enega najboljših igralcev Prve lige Telekom Slovenije, tako dobrega in učinkovitega, da bi lahko vodstvo Olimpije z njim ogromno zaslužilo.

Proti Triglavu in Rudarju je na zaporednih pokoronskih tekmah dosegel skupaj kar sedem zadetkov! Foto: Grega Valančič/Sportida

Lani sta se ob sklenitvi pogodbe takratni strateg Hadžić in predsednik Mandarić z njim malce pošalila. ''Z menoj sta se pošalila, da ne bodo podaljšali pogodbe, če ne bom dosegel vsaj 15 zadetkov. Da potem ne bom več igral za Olimpijo,'' je priznal. Kot da bi se zbal za svoj status, je Vukušić nato zadeval kot za stavo. Zdaj je že pri 26 zadetkih, pogodbo z zmaji pa je podaljšal do konca junija 2022. Ni kaj, zgodba s srečnim koncem, čeprav Vukušić dodaja, da bi bil najbolj srečen, če bi Olimpija osvojila prvo mesto. Tudi brez vseh njegovih zadetkov, če je potrebno.