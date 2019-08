Vodilni so se okrepili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije Aluminij se je pred nadaljevanem sezone in pred koncem prestopnega roka okrepila z dvema napadalcema. Iz Kidričevega so sporočili, da bosta rdeče-beli dres odslej nosila tudi krilna napadalca, Slovenec Tilen Pečnik in Hrvat Mihael Klepač. Oba enaindvajsetletnika sta z Aluminijem sklenila dveletni pogodbi.