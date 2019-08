Mojstrovine, ki si jih velja ogledati še enkrat #video

V 7. krogu Prve lige Telekom Slovenije, po katerem je vodilni položaj na lestvici zadržal Aluminij iz Kidričevega, je padlo 18 zadetkov. Najlepše so dosegli nogometaši Celja, Mure in Maribora. Mrežo tekmecev so zatresli tako atraktivno, da si velja njihove zadetke ogledali še enkrat. Vabljeni!

Ljubitelji prvoligaškega nogometa lahko tudi v tej sezoni uživajo v številnih in atraktivnih zadetkih. Hrvat Dario Vizinger je tako osrečil navijače Celja v Kranju s spektakularnim strelom s peto, Luka Šušnjara je v Stožicah zadel v polno in zasenčil Mirala Samardžića, nato pa postal osmoljenec srečanja, saj je zaradi neumnosti prejel rdeči karton in bo moral izpustiti derbi 8. kroga v Kidričevem. Rudi Požeg Vancaš, ki ga danes čaka zelo pomembno evropsko srečanje z Ludogorcem, pa je proti Bravu dokazal, da so njegove strelske "naprave" vedno bolj natančne. Belokranjec je poskrbel za naj gol kroga.