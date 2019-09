Aluminij okrepil nogometaš, ki je bil up Bayerna, Dinama in Hajduka

Pri Aluminiju, najprijetnejšem presenečenju po prvi četrtini sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije, so naznanili novo okrepitev. Podpisali so pogodbo z 19-letnim ofenzivnim vezistom Leonom Habibom Ernstom, v preteklosti mladim upom Bayerna Münchna, Dinama Zagreba in Hajduka iz Splita.

Leon Habib Ernst je v Rusiji rojeni nogometaš s hrvaškim in nemškim državljanstvom, ki ima za seboj precej zanimivo paleto klubov, katerih član je bil, a z "napako".

V Kidričevem ni pristal nogometaš, ki je nastopal za članske ekipe omenjenih velikanov Bayerna, Dinama in Hajduka, saj je igral za njihove mlajše selekcije.

Pohvali se lahko tudi z nekaj nastopi v hrvaških reprezentancah do 15 in 17 let. V članski konkurenci ni zaigral še niti enkrat.

Podpisal je pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja še za eno leto. "Pričakujem, da bom v Kidričevem pridobil ogromno izkušenj. Do zdaj sem igral samo za mladinske selekcije, tukaj pa se je takoj videlo, da je igra bistveno hitrejša, čvrstejša, kvalitetnejša, a vseeno upam, da dobim čim več minut, da bom lahko pokazal, kaj znam, in da bom lahko čim bolj pomagal klubu k boljšemu rezultatu. Prav tako me je lepo sprejela ekipa, kar je zelo pomembno," je po podpisu pogodbe povedal novi nogometaš Aluminija.

Ta je najprijetnejše presenečenje sezone, saj je po desetih odigranih prvenstvenih krogih z 21 točkami skupaj z Olimpijo celo na vrhu lestvice. Naslednjo tekmo bo odigral v četrtek, ko bo gostoval pri zadnjeuvrščenem Triglavu v Kranju, ki je ravno danes ostal brez trenerja Dejana Dončića.