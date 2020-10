Pritožba Aluminija padla na plodna tla, NZS mu vrača točki

Nogometaši Aluminija niso več najslabši prvoligaški klub v tej sezoni. Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije (NZS) je ugodila pritožbi Kidričanov in jim vrnila dve točki, ki sta jim bili odvzeti po neupravičenem izostanku s tekme Prve lige Telekom Slovenije v Mariboru. Aluminij ima tako po šestih krogih pet točk in je na lestvici pred zadnjeuvrščeno Gorico (4).

Aluminij je med reprezentančnim premorom osvojil kar tri točke. Najprej je s Koprom remiziral na prestavljenem nadaljevanju srečanja 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije (1:1), nato pa mu je krovna zveza vrnila dve točki, ki mu ga je kazensko odvzela po tem, ko se Kidričani niso pojavili na prizorišču dvoboja uvodnega kroga prvenstva. Takrat so jih Mariborčani zaman čakali v Ljudskem vrtu. Vijolicam je za zeleno mizo pripadla zmaga s 3:0, Aluminij pa jo je odnesel z dodatno kaznijo, odvzemom 1.500 evrov in pa dveh kazenskih točk! Zaradi njih je na lestvici zasedal zadnje mesto, od danes, ko je Komisija za pritožba NZS ugodila pritožbi štajerskega kluba, pa je Aluminij predzadnji.

NZS zagotovil Aluminiju ustrezno pravno varstvo

Ljudski vrt 23. avgusta ni dočakal prihoda NK Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''NK Aluminij je vložil pritožbo zoper sklep disciplinskega sodnika, s katerim je bila klubu zaradi neupravičenega izostanka s tekme Maribor : Aluminij, ki bi se morala odigrati 23. 8. 2020 izrečena kazen odvzema 2 (dveh) točk in denarna kazen v višini 1.500 EUR. NK Aluminij se je zoper sklep pritožil v delu, ki se nanaša na izrek kazni odvzema 2 (dveh) točk.

Komisija za pritožbe NZS je ugotovila, da je pritožba utemeljena ter odločila, da se pritožbi ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se kazen odvzema 2 (dveh) točk ne izreče. V postopkih so bili spoštovani pravni standardi, klubu pa zagotovljeno ustrezno pravno varstvo v zvezi z odločitvami organov NZS, ki samostojno in neodvisno odločajo na 1. in 2. stopnji,'' je pojasnila krovna zveza.

NK Aluminij: Nesprejemljive so nam bile druge sankcije

Trener Slobodan Grubor je lahko zadovoljen z odločitvijo Komisije za pritožbe NZS. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kidričani so se razveselili odločitve NZS. Prepričani so, da je sprejeta v dobro nogometne igre. ''Postopki, vezani na odločitev NK Aluminij, da zaradi izredne situacije, ki so jo prinesle covid-19 okoliščine, ne tvega z igranjem in ne odigra uvodnega kroga Prve Lige Telekom Slovenije, so s sklepom Komisije za pritožbe NZS zaključeni. Komisija je sprejela sklep, da se NK Aluminij ne odvzamejo točke, obvelja pa izrečena denarna kazen.

V NK Aluminij smo prepričani, da je odločitev komisije sprejeta v dobro nogometne igre in bo v teh zahtevnih in nepredvidljivih okoliščinah doprinesla k opredelitvi in postavitvi jasnih in primerljivih izhodišč za vse klube Prve Lige Telekom Slovenije.

V klubu smo večkrat poudarili, da zavestno sprejemamo posledice odločitve registracijske komisije o neodigrani tekmi z NK Maribor, ki je žal ta na našo prošnjo ni želel prestaviti, in denarno kazen, ki nam je bila naložena s strani NZS. Nesprejemljive pa so nam bile druge sankcije v izredni situaciji, kjer ni bilo ne športne in ne pravne prakse, in ki klub postavljajo v neprimerljiv položaj z ostalimi. NK Aluminij gre po svoji jasno začrtani poti, skrbno in preudarno ter skromno, a ambiciozno naprej,'' sporoča klub iz Kidričevega.

Mura je v prejšnji sezoni v polfinalu pokala Slovenije napolnila mrežo Aluminiju v polfinalu (4:0). Foto: Grega Valančič/Sportida

Aluminij je v tej sezoni osvojil pet točk, kar trenutno zadošča za deveto mesto. V nedeljo ga čaka zahtevno gostovanje pri vodilni Muri. Dvoboj v Fazaneriji, ki ga bo sodil Damir Skomina, se bo začel ob 19. uri, v neposrednem prenosu pa si ga boste lahko ogledali na Planet 2.