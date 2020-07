Gorenjca z vijoličnim srcem bi zmaga nad Olimpijo spravila v dvojno dobro voljo

Izkušeni nogometaš Triglava Aleš Mertelj ne skriva dveh želja. S Kranjčani bi rad v Prvi ligi Telekom Slovenije osvojil vsaj osmo mesto in si obstanek zagotovil že po rednem delu, v boju za naslov, ta bi bil lahko napet vse do zadnjih sekund, pa bi lovoriko najbolj privoščil Mariboru. Z današnjo zmago Triglava nad Olimpijo bi bili obe želji veliko bolj izvedljivi.

Nekdanji slovenski reprezentant Aleš Mertelj se zelo rad spominja zadnje tekme z Olimpijo. Gorenjski orli so v Stožicah šokirali favorita (2:0), Mertelj pa je s kapetanskim trakom povedel soigralce do velike senzacije prvenstva. Triglav je v tej sezoni vajen mešati štrene najboljših. Zlasti v gosteh. Maribor je tako premagal v Ljudskem vrtu kar dvakrat. Zdaj želi dokazati, da lahko predstavlja strup največjim tudi na domači zelenici.

Igralci Olimpije ti jo lahko zagodejo vsakem trenutku

Aleš Mertelj je nekdanji slovenski reprezentant. Za člansko izbrano vrsto je zbral 16 nastopov. Foto: Vid Ponikvar Jeseni ni manjkalo veliko, da bi v Kranju zadal Olimpiji nov boleč udarec. Triglav je vodil z 2:0, a so se nato zmaji prebudili in preobrnili rezultat v svojo korist (2:3). To je bila tekma, na kateri je izstopal Jucie Lupeta, portugalski napadalec, ki pa zaradi zdravstvenih težav ne more Olimpiji že dalj časa pomagati, kar je lahko skrb manj za obrambo Gorenjcev.

''Lupeta je takrat vstopil v igro in s svojo močjo, progresijo preobrnil potek srečanja. Ima pa Olimpija še vedno odlične, vrhunske igralce, ki ti lahko povzročijo škodo v vsakem trenutku. Treba bo paziti na te stvari, se malce več žrtvovati. Za uspeh bomo morali v obrambni zadržati ničlo. Na zadnjih tekmah smo dobivali preveč zadetkov, ki si jih ne bi smeli privoščiti,'' razmišlja 33-letni Kranjčan, ki je v tej sezoni s Triglavom večkrat okusil nemoč proti najboljšemu strelcu prvenstva Dariu Vizingerju.

Mladi Hrvat, ki nastopa za Celje, je v petek zadel v polno in s tem vrgel rokavico starejšemu rojaku Anteju Vukušiću, napadalcu Olimpije, ki je prejšnji teden poskrbel za veliko zmago nad Mariborom.

Olimpija se je povlekla nekoliko nazaj

Bi lahko Vukušić ujel Vizingerja, kar bi bila slaba novica za Triglav? ''Naj doseže zadetek, mi pa vseeno zmagamo. To bi takoj podpisal,'' se je nasmejal nadomestni kapetan Triglava, ki pričakuje danes na Gorenjskem nekoliko drugačno Olimpijo od tiste, s katero je imel opravka v tej sezoni. Novi trener Dino Skender daje večji poudarek trdnosti obrambe.

Kako je Triglav letos šokiral Olimpijo v Stožicah:

''Olimpija igra drugače. Na igrišču se je povlekla nekoliko nazaj. Postavlja nek blok, njihova ofenzivna linija dela dosti obrambe. Moramo biti boljši v posesti in ostati mirni. Če si nervozen, se ti proti Olimpiji ne piše nič dobrega. Prepričan sem, da bo prostora povsem dovolj. Če bomo žogo popeljali v cono in bili nevarni za gol, lahko razvijemo igro. Nadejamo se pozitivnega rezultata," sporoča pomemben člen Vlada Šmita, mladega srbskega trenerja, ki želi Triglav zadržati v druščini najboljših.

Gorenjska si zasluži prvoligaša Triglav bi lahko z današnjo zmago nad Olimpijo še dodatno zapletel boj za naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V letu, ko Triglav praznuje stoletnico kluba, hkrati pa bodo prvič na stadionu zasvetili žarometi, to bi se lahko zgodilo še to poletje, si nikakor ne želi zapustiti prvoligaške druščine. Prepričan je, da bo Triglavu v boju za obstanek uspelo in da bodo Kranjčani končali sezoni vsaj na osmem mestu, tako da jim ne bo potrebno igrati dodatnih kvalifikacij proti Gorici. ''Računica je takšna, da še vedno odločamo sami o sebi. Čaka nas dosti dela,'' napoveduje peklenski ritem do konca sezone. ''Radi bi proslavili lepo obletnico kot prvoligaši. Kranj si to zasluži. Gorenjska si kot regija zasluži prvoligaša, Triglav nekaj šteje v slovenskem nogometu,'' bi rad zadržal prvoligaški status.

Za Triglav se vsak dan meče na glavo

Kot dolgoletni nogometaš Maribora stiska pesti, da bi letos postali prvaki vijolice. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bo dodatno motivacijo za ugoden rezultat proti Olimpiji predstavljalo tudi dejstvo, da bi Triglav lahko s tem pomagal Mariboru v boju za državni naslov? Mertelj ne skriva, da bi kot nekdanja dolgoletna vijolica rad na državnem prestolu videl prav Mariborčane?

''Največjo motivacijo predstavlja moj klub. Vse ostalo pa so debate po koncu tekme. Med tekmo pa razmišljam le o Triglavu. Za njega delamo vse. Vsak dan se mečemo na glavo. Vse za zmago. Kar pa se tiče boja za naslov, si želim, da bi prvak postal Maribor. Bo kar pestro, saj je malce v zaostanku. Nista pa v igri za naslov le Olimpija in Maribor, ampak je tu še Celje, nenazadnje pa tudi Mura,'' sporoča 33-letni zvezni igralec, ki je vrsto let igral in blestel v dresu Maribora, s katerim je bil vajen osvajanja lovorik in dokazovanja na evropskih zelenicah.

Kranjčani so v prejšnjem krogu premagali Rudar. To je bila njihova prva zmaga po sušnih sedmih nastopih, v katerih so zbrali le dve točki in na lestvici padli na zelo nevarno deveto mesto. Foto: Grega Valančič / Sportida

Njegove misli bodo tako pred gostovanjem Ljubljančanov povsem usmerjene v Triglav. V cilj, da Kranjčani z zmago nad Olimpijo po točkah ujamejo Tabor in si izboljšajo položaj v boju za obstanek. To bi bila največja nagrada.

Dvoboj v Kranju se bo danes začel ob 17. uri.