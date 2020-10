Goričani z novo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometni prvoligaš iz Nove Gorice je pripeljal še devetega igralca. Goričani so sklenili dogovor o sodelovanju z Aleksandrom Bjelico, ki je podpisal pogodbo do 30. junija 2021, so sporočili na spletni strani.

Gre za 26-letnega nogometaša iz Vrbasa, ki ima v lasti tako srbsko kot nizozemsko državljanstvo, v klub prihaja kot prosti igralec, nazadnje pa je bil član poljskega kluba Korona Kielce.

Bjelica je bil do kadetske selekcije tudi član Ajaxove akademije, nato pa je prešel v vrste ADO Den Haag. Na Nizozemskem je branil tudi vrste Utrechta, Sparte iz Rotterdama, Zwolleja in Helmonda, kasneje pa tudi barve belgijskih prvoligašev Mechelena in Oostendeja.

Nekdanji član srbske izbrane vrste do 21 let, za katero je zbral dva nastopa, enega izmed njiju ob zmagi s 3:1 nad slovenskimi sovrstniki, se najbolje znajde na položaju osrednjega branilca, tuja pa mu ni niti leva stran obrambne linije, so še navedli pri Gorici.

