Kakšna senzacija! Bravo šokiral Maribor, Kopru se nasmiha naslov.

Mariborčani so v Spodnji Šiški izgubili z 1:3, tako da bodo, če želijo postati prvaki, do konca sezone nujno potrebovali spodrsljaj vodilnega Kopra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Maribora bi se lahko v soboto z zmago v Ljubljani spet zavihteli na vrh lestvice, a so nepričakovano izgubili proti Bravu (1:3) in s tem močno ogrozili možnosti za osvojitev naslova. Ta se nasmiha vodilnemu Kopru, ki je v petek ugnal Tabor (1:0) in bi lahko osvojil celo dvojno krono! Kanarčki imajo pred vijolicami dve točki prednosti. Radomlje so v neposrednem obračunu za sedmo mesto premagale Celje.

Bravo : Maribor 3:1 (2:1)

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida: 1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 Konec srečanja v Ljubljani. Ostalo je pri vodstvu Brava s 3:1, ki je s tem poskrbel ze ogromno presenečenje, Mariboru pa občutno zmanjšal možnosti za osvojitev državnega naslova. Mladi ljubljanski klub je prvič v klubski zgodovini v 1. SNL doma premagal vijolice, ki dva kroga pred koncem za vodilnim Koprom zaostajajo dve točki. 75. minuta: pri Mariborčanih, ki jih v Ljubljani reši le še čudež, je v igro vstopil tudi Aleks Pihler. To je njegov prvi nastop za vijolice po osmih mesecih in dolgotrajnem okrevanju po hudi poškodbi. 70. minuta: znova se je zatresla mreža Maribora in to na kakšen način! Z mojstrskim strelom jo je zadel Mark Španring, a veselje gostiteljev ni trajalo dolgo, saj se je pred tem v akciji Lovro Maružin nahajal v nedovoljenem položaju. Delivec pravice je tako po posredovanju VAR razveljavil zadetek, ostaja 3:1. Mariborčanu zmanjkuje časa za preobrat, igralo se bo le še 20 minut. Gooooooool! 3:1! 54. minuta. Noro, kakšna tekma v Ljubljani! Sodnik David Šmajc je še drugič na tekmi po posredovanju VAR zaradi igranja z roko v svojem kazenskem prostoru (krivec je bil legionar iz Konga Antoine Makoumbou) pokazal na belo točko. Odgovornost za izvedbo najstrožje kazni je prevzel Žan Trontelj in s silovitim strelom popeljal Bravo do znova otipljivejše prednosti s 3:1. To je njegov strelski prvenec v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Začetek drugega polčasa v Spodnji Šiški. Trener Maribora Radovan Karanović se je po skromni predstavi njegovih varovancev v uvodnih 45 minutah odločil za dve menjavi. V igro sta vstopila Nino Žugelj, tudi nekdanji nogometaš Brava, ter 19-letni Srb Stevan Nikolić, ki je s tem dočakal krstni nastop v 1. SNL. Pred tem je na štirih tekmah sedel na klopi. Konec prvega polčasa, v katerem je Bravo nadigral Maribor in ga spravil v nehvaležen položaj, saj bi vijolice ob vsakršnem drugem rezultatu kot zmagi na lestvici padli na drugo mesto. 45. minuta: Mariborčani so še pred koncem prvega polčasa, v drugi minuti sodnikovega podaljška, znižali na 1:2 in si dvignili samozavest pred nadaljevanjem srečanja. Zadetek, ki prinaša upanje v preobrat, je dosegel srbski napadalec Đorđe Ivanović. Pred tem je skušal vratarja Brava Matijo Orbanića matirati njegov rojak Ognjen Mudrinski, a je hrvaški čuvaj mreže ubranil strel, nato pa je Ivanović po odbitku le zatresel mrežo mladega ljubljanskega kluba. 29. minuta: nogometaši Brava še naprej prevladujejo na igrišču. Tokrat je zadišalo po novem zadetku, goste je reševala sreča. Hrvaški napadalec Loren Maružin se je odločil za strel z razdalje. Meril je natančno, a se je izkazal nizozemski vratar Menno Bergsen. S konicami prstov je odbil žogo v prečko, tako da ostaja 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Goooooooool! 2:0! 13. minuta. Neverjetno, Bravo je podvojil prednost. Z bele točke, na katero je po posredovanju sistema VAR zaradi igranja Nemanje Mitrovića z roko v svojem kazenskem prostoru pokazal glavni sodnik David Šmajc, je Martin Kramarič popeljal Ljubljančane do vodstva z 2:0! Nekdanji član vijolic je dosegel peti zadetek v tej sezoni. To je rezultat, nad katerim so lahko naravnost navdušeni v Kopru. Kapetan Maribora Marcos Tavares, ki zaradi lažje poškodbe ne kandidira za srečanje in spremlja dvoboj s tribun, ne skriva zaskrbljenosti. Gooooooool! 1:0! 8. minuta. Kapetan Brava Andraž Kirm je popeljal Bravo v vodstvo po zgolj osmih minutah. Po podaji Žana Trontlja, ki je prispeval šesto asistenco, je premagal Nizozemca Menna Bergsna, ki med vratnicami mariborskega gola nadomešča poškodovanega Ažbeta Juga, in se prvič v tej sezoni vpisal med strelce! Ob 17.30 se je v Spodnji Šiški začela prvoligaška tekma med Bravom in Mariborom. Pri gostiteljih, ki jih v sredo čaka največja tekma v zgodovini kluba, finale pokala v Celju proti Kopru, nosi kapetanski trak 37-letni Ljubljančan Andraž Kirm. Trener Brava Dejan Grabić je izbral naslednjo začetno enajsterico: 1️⃣1️⃣ | Začetna postava Brava za tekmo proti Mariborčanom.#MiSmoBravo #enklubenadruzina pic.twitter.com/RN5EHvNsF1 — NK Bravo (@NKBravo) May 7, 2022 Strateg Maribora Radovan Karanović se je odločil za naslednjo začetno postavo: Vijol’čnih 11:@NKBravo - @nkmaribor, ob 17.30



Klop: Pridgar, Uskoković, Guerrico, Lorber, Pihler, Žugelj, Nikolić, Sellouki, Sirk.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/xOQKkmFYfo — NK Maribor (@nkmaribor) May 7, 2022

1. SNL, 34. krog: Petek, 6. maj:

Koper : Tabor 1:0 (0:0)

Colley 68.: R.K.: Kouao 71./Tabor Sobota, 7. maj:

Radomlje : Celje 2:1 (0:0)

Guzina 54., 63.; Sokler 90.+4; R.K.: Morozov 62./Celje



Bravo : Maribor 3:1 (2:1)

Kirm 9., Kramarič 13./11-m, Trontelj 54./11-m; Ivanović 45.+2 Nedelja, 8. maj:

17.30 Mura - Domžale

20.15 Aluminij - Olimpija

Vroča končnica prvenstva zagotavlja napet dvoboj za naslov prvaka. Koper in Maribor sta pri vrhu skoraj z ramo ob rami, z nekoliko ugodnejšim razporedom srečanj do konca in prednostjo dveh točk pa se lahko pohvalijo kanarčki, ki jih v nasprotju z vijolicami prihodnjo sredo čaka še zelo naporen spopad v finalu pokalnega tekmovanja z Bravom.

Takrat bo tudi jasno, ali bo po koncu sezone v Evropo vodilo tudi četrto mesto, ki trenutno pripada Muri. Če bo pokalna lovorika prvič v zgodovini slovenskega nogometa romala v Spodnjo Šiško, bo še kako zanimivo tudi v boju za tretje "evropsko" mesto, ki ga trenutno zaseda Olimpija, zadnja neznanka pred koncem sezone, v kateri so si vsi člani prvoligaške družine pridobili licenco, pa je vrstni red pri dnu razpredelnice.

Zadnjeuvrščeni Aluminij se je znašel v nehvaležnem položaju, saj ga lahko v 1. SNL obdrži le še čudež. V nedeljo bo poskušal v Kidričevem uloviti zlata vredne točke v boju za obstanek proti Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zadnjeuvrščeni Aluminij ima zgolj še simbolične možnosti za obstanek. Reši ga le še čudež, a Kidričani vanj še verjamejo. Za devetouvrščenim Taborom (s tekmo manj) zaostaja šest točk.

Radomljani pahnili Celjane na osmo mesto

Izbranci Nermina Bašića so navdušili navijače z novim uspehom. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška sobota se je začela v Domžalah, kjer je spopad med Radomljami in Celjem minil brez večjih rezultatskih imperativov. Odločalo se je o sedmem mestu, na katerega so po zmagi z 2:1 poskočili Radomljani. To je bila šele njihova druga zmaga v 12. medsebojni tekmi s celjskim klubom v 1. SNL, z njo pa so nadaljevali pravljične spomladanske tedne. Čeprav ostajajo "brezdomci" in morajo domače tekme igrati v domžalskem Športnem parku, so prvič v klubski zgodovini, v svoji tretji sezoni v 1. SNL, zadržali prvoligaški status.

Oba zadetka za gostitelje je dosegel napadalec iz BiH Gedeon Guzina in se z osmimi goli na lestvici najboljših klubskih strelcev pridružil Tomislavu Mrkonjiću, nad katerim je v 62. minuti storil prekršek Grigorij Morozov in prejel rdeči karton. Tako so Celjani zadnjo tretjino srečanja odigrali z igralcem manj, Ester Sokler pa je v izdihljajih sodnikovega podaljška s šestim zadetkov v tej sezoni le poskrbel za častni zadetek Celja, ki je tako na lestvici padel na osmo mesto.

Koprčani z zmago vsaj začasno na vrh

Nogometna evforija v Kopru raste, prihajajo dnevi in tedni, ko se bodo podeljevale lovorike. Kanarčki lahko osvojijo obe, prav lahko pa se tudi zgodi, da ne bi dočakali niti ene. V petek so pod žarometi Bonifike igrali še zadnji primorski spopad v tej sezoni, na katerem so težje od pričakovanega strli odpor Tabora in ga še tretjič v tej sezoni premagali z 1:0.

Edini zadetek na tekmi je v 68. minuti dosegel Lamin Colley. Strelec gola se je, kot je pokazal VAR, za las izognil prepovedanemu položaju, stekel proti Janu Koprivcu ter ga rutinirano premagal. To je bil deseti gol napadalca iz Gambije v sezoni. Tabor je nato doživel še en udarec, saj je moral tekmo zaradi rdečega kartona predčasno v 71. minuti končati Denis Kouao.

Zoran Zeljković je s Koprom prišel do pomembnih treh točk, s katerimi je vsaj začasno na lestvici poskočil na prvo mesto. Foto: Vid Ponikvar

Koper je z vključno tem srečanjem na zadnjih petih tekmah vselej enkrat zatresel mrežo Kraševcev. Štirikrat je to zadoščalo za tesno zmago z 1:0. Koper je z zmago na tekmi, na kateri sta se spopadla nekdanji "učenec in učitelj" - Zoran Zeljković in Dušan Kosić sta pred leti sodelovala pri celjskem klubu -, ubil več muh na en mah. Na lestvici je prehitel vijolice, ki imajo sicer boljše razmerje v medsebojnih rezultatih in bi bile tako v primeru enakega števila točk po koncu sezone boljše od Primorcev, hkrati pa so z novimi tremi točkami kanarčki ohranili mir in sproščenost v slačilnici pred naslednjim velikim izzivom, sredinim finalom pokala proti Bravu.

S povsem drugačnimi pomisleki se srečujejo Sežančani. Ker so vse bolj zasidrani na devetem mestu, pred Aluminijem imajo šest točk prednosti, se počasi v mislih že pripravljajo na možnost novega izziva, dodatnih kvalifikacij za obstanek proti najverjetneje kranjskemu Triglavu. Ob najbolj temačnem scenariju lahko Tabor na koncu sezone osvoji tudi zadnje mesto in s tem direktno izpade iz lige.

Lahko Mura prehiti Olimpijo?

Trener Mure Damir Čontala se s črno-belimi poteguje za evropsko vstopnico. Če bi Koper v finalu pokala premagal Bravo, bi lahko v Fazaneriji že odpirali šampanjec. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja spopada v Murski Soboti in Kidričevem, ki bosta neposredno odločala o tem, kdo bo v zadnja dva kroga prvenstva vstopil s tretjega mesta. To zagotovo pelje v Evropo, četrtouvrščena ekipa pa bi lahko prejela evropsko vstopnico šele v primeru, če bi Koper v finalu pokala ugnal Bravo. Na podoben način so se lani v Evropo po zaslugi pokalnega naslova Olimpije uvrstile Domžale.

Črno-beli za zmaji zaostajajo le dve točki, zato si proti Domžalam, ki bodo poskušale na lestvici ubraniti peto mesto, želijo le zmage. Mura je v dobri formi, z izjemo tekme z Radomljami se je na zadnjih štirih srečanjih vselej razveselila zmage, rumena družina pa je z dvema zaporednima zmagama, dosegla ju je nad Bravom in Aluminijem, prekinila rezultatsko krizo in se povzpela v zgornjo polovico razpredelnice. Mura bo pogrešala kaznovanega Jana Gorenca.

Zeleno-beli pod vodstvom Roberta Prosinečkega v gosteh niso osvojili še niti točke. Praznih rok so ostali tako v Mariboru kot tudi Kopru, obakrat so izgubili z 0:1, zdaj pa bodo imeli opravka z vsaj na papirju bistveno ugodnejšim tekmecem. Odhajajo v Kidričevo k zadnjeuvrščenemu Aluminiju, ki ga lahko v prvi ligi zadrži le še čudež. To, da v zadnjih treh krogih nadoknadi zaostanek šestih točk za Taborom, s katerim se bo spopadel doma v zadnjem krogu.

Nogometaši Olimpije pod vodstvom Roberta Prosinečkega za zdaj osvajajo točke le na domačih tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Težava pa je ta, da bi morali Sežančani do tiste tekme "kiksati", Aluminij pa bi moral presenetiti vsaj enega izmed slovenskih velikanov. Ali Olimpijo doma ali pa Maribor v gosteh, ravno na tekmi predzadnjega kroga, na kateri bo še kako čustveno, saj se bo od mariborskega občinstva poslovil oboževani Tavares. Ker Ljubljančani točke potrebujejo zaradi Evrope, bo naloga Aluminija, ki ga vodi nekdanji strateg zmajev Robert Pevnik, še toliko težja. Aluminij bo v nedeljo pogrešal Dina Špeharja, zmaji pa Aldairja Djala.

