V živo: eksplozija Olimpije v Sežani, zadetki padajo tudi v Mariboru

Prvoligaške klubi igrajo zadnji krog leta 2022. Jesenski prvak Olimpija se je kar z 8:0 v Sežani znesel nad zadnjeuvrščenim Taborom in tako na veličasten način prekinil niz dveh zaporednih remijev z 0:0 in v boljšo voljo spravil v zadnjem času nezadovoljnega trenerja Alberta Riero. Maribor je v imenitni formi, v Ljudskem vrtu pa pravkar gostuje Gorica. Radomljani pa bodo po odhodu trenerja Nermina Bašića pričakali neugodne Celjane. V ponedeljek se bosta kot zadnja od leta 2022 poslovila Mura in Domžale. Na uvodni tekmi je Koper v soboto v razmočenih Stožicah z 1:0 premagal Bravo.