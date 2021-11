Šimundža opozarja: Zdaj ne smemo biti prevzetni

Nadaljuje se prvoligaški slovenski nogometni ples. Sobota je namenjena klubom s spodnje polovice razpredelnice, odigrana bosta dvoboja v Domžalah in Kidričevem, v nedeljo pa bodo na delu najboljši. Vodilni Koper se bo v času nedeljskega kosila mudil v Ljubljani, zvečer pa bosta v velikem derbiju obračunala Mura in Maribor. Prekmurci so v četrtek presenetili Tottenham, enega najdražjih klubov na svetu, vijolice pa pod vodstvom Radovana Karanovića v 1. SNL še niso izgubile, tako da se v Fazaneriji obeta imeniten večer.

Domžale gostujejo v svojem Športnem parku

Trener Domžal Dejan Djuranović je v preteklosti vodil tudi Radomlje. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška karavana bo v 18. krog, s katerim se bo sklenila prva polovica prvenstva, vstopila v Domžalah. V Športnem parku se bosta ob 15. uri za točke potegovali ekipi, ki v tej sezoni igrata domače tekme na tem objektu. Uradni gostitelji bodo Radomljani, ki želijo s pomočjo zvestih navijačev Mlinarjev prekrižati načrte sosedom Domžalčanom. Pot do uspeha bo otežena, saj so izbranci Roka Hanžiča na dramatičnem srečanju v Kopru (2:3), kjer so se spogledovali z novo senzacijo, kapetan Luka Cerar pa je pri rezultatu 2:2 zastreljal najstrožjo kazen, "izgubili" kar tri igralce.

Zaradi kazni bodo danes manjkali branilci Rok Jazbec, Mateo Mužek in Marko Žulj, Domžalčani pa se bodo dvoboja lotili z najmočnejšo zasedbo. Po ponedeljkovi zmagi nad Celjani so zadihali lažje, nov uspeh bi jih vsaj začasno povzdignil v zgornjo polovico razpredelnice, kar bi bila lepa popotnica za naporen konec jesenskega dela, v katerem jih čakata dvoboja z Olimpijo in Mariborom.

Tabor nadigral Aluminij, nato padel v črni niz

Aluminij bo na derbiju začelja računal na prednost domačega igrišča. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za derbi začelja bosta ob 17. uri v Kidričevem poskrbela Aluminij in Tabor. Štajerci nujno potrebujejo točke, saj so na zadnjem mestu. Trener gostiteljev Oskar Drobne je na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu (0:3) pogrešal več agresivnosti. V tej sezoni je priča zanimivemu pojavu. Kidričani namreč osvajajo več točk proti (naj)močnejšim slovenskim klubom, ko pa napočijo spopadi s sosedi z razpredelnice, pa niso tako uspešni.

Spomin na gostovanje v Sežani je zelo boleč, saj so 19. septembra doživeli hud poraz (0:4). Kdo bi si mislil, da po tem češnjice ne bodo več zmagale? Četa Dušana Kosića je nanizala kar osem tekem brez zmage. Zadetka ni dosegla že šest tekem, petkrat zapored je izgubila, na lestvici pa padla na osmo mesto. Bi lahko gostovanje pri Aluminiju prineslo prelomnico? Športni direktor Davor Škerjanc verjame v boljše čase. Kraševci se podajajo na Štajersko brez Mihaela Briškija in Erika Salkića.

Bravo je v tej sezoni že spravil Koper v slabo voljo

Bravo je v 9. krogu premagal Koprčane v gosteh. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel v času kosila v Ljubljani. Bravo bo vodilne Koprčane v Spodnji Šiški gostil že ob 13. uri. Obeta se spopad najboljše obrambe in napada tekmovanja. Mladi ljubljanski klub, ki se lahko v nedeljo utrdi na tretjem mestu, je do zdaj prejel le 10 zadetkov, na drugi strani pa so jih Primorci dosegli kar 30 (dvakrat več od Brava). Od tega jih je tretjino prispeval najboljši strelec 1. SNL Maks Barišić. Po drugi strani pa so Koprčani prejeli že 20 zadetkov, kar dvakrat več od Šiškarjev. Zanimiva igra številk zagotavlja pester dvoboj, na katerem bi lahko imeli ljubitelji nogometa kaj za videti.

Bo Dejan Grabić znova taktično nadigral nekdanjega soigralca in sodelavca Zorana Zeljkovića, ki ga je jeseni na Bonifiki odlično ''prebral'' in zmagal z 1:0? Koper na zadnjih treh tekmah sploh ni zatresel mreže Bravu, v Ljubljano pa se odpravlja brez kaznovanega Karla Bručića, ki jo je na zadnji tekmi proti Radomljam ob sodniški zmedi Darjana Kovačiča sprva odnesel brez kazni, ''pomiloščen'' pa je Žan Žužek, ki je bil zaradi ''napačne identifikacije'' izključen na Bonifiki. Tokrat bo pravico delil Matej Jug.

Muro po prestižni evropski zmagi čaka še domači derbi

Mura je v četrtek presenetila sloviti Tottenham. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Spektakel 18. kroga se obeta v nedeljo zvečer v Fazaneriji. Maribor v koledarskem letu 2021 sploh še ni premagal Mure. Na zadnji medsebojni tekmi je v Ljudskem vrtu ostal praznih rok (1:2). Mura je tako zmagala z rezultatom, s katerim je na istem stadionu v četrtek osramotila sloviti Tottenham. Pred Antejem Šimundžo je odgovorna naloga, kako vso pozitivno energijo in evforijo, ki se je nabrala po odmevni evropski zmagi nad Londončani, pretopiti v dobro predstavo proti Mariboru. Po velikem uspehu je opozarjal, da je danes čas za veselje, da je treba uživati in naj se fantje poveselijo, saj si to zaslužijo, že s petkovim treningom pa je bila stvar sklenjena. ''To je prestižna zmaga, ne smemo biti prevzetni. Ne smemo živeti od tega uspeha. Vse, kar imamo od te tekme, so tri točke,'' je sporočil Šimundža. Odkar se je Mura pod njegovim vodstvom vrnila med elito, ima boljše razmerje medsebojnih tekem z Mariborom (13 tekem – 4 zmage Mure, le 3 pa Maribora).

Ko so črno-beli pred dvema mesecema v gosteh premagali Maribor (2:1), so poskrbeli za menjavo trenerja pri vijolicah. Simona Rožmana je ''začasno'' nasledil Radovan Karanović, ki pa mu gre v prvenstvu odlično, saj je še neporažen, tako da bo na odgovornem položaju vsaj do konca jesenskega dela, če ne še dlje. Maribor je utrdil obrambo in začel nizati zmage. Na lestvici je tako na vrhu ujel Koper, zdaj pa želi zadati udarec še Muri v Fazaneriji.

Mariborčani so 19. septembra proti Muri ostali praznih rok. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Ne oziramo se na pretekle dogodke ali na morebitno utrujenost tekmecev, tekme proti Mariboru pomenijo dodaten motiv tudi za njih. O razpletu bo odločalo več dejavnikov, marsikaj se bo vprašalo tudi nas. Smo Maribor in vemo, zakaj gremo tja. Maribor se mora vrniti tja, kjer je nekoč že bil,'' želi Karanović nadaljevati pozitiven niz. Za derbi v Prekmurju ne bosta nared Marko Alvir in Žan Vipotnik. Zaradi zadnjih vladnih ukrepov bo na voljo polovična razpoložljivost tribun, tako da bo srečanje spremljalo nekaj več kot dva tisoč navijačev.

Zadnja tekma 18. kroga bo šele 8. decembra. V knežjem mestu bi morala v soboto gostovati Olimpija, a v zmajevem gnezdu zaradi težav z okužbami trenira le peščica nogometašev.

1. SNL, 18. krog: Sobota, 27. november:

15.00 Radomlje – Domžale

17.00 Aluminij – Tabor



Nedelja, 28. november:

13.00 Bravo – Koper

20.15 Mura – Maribor Sreda, 8. december:

17.00 Celje – Olimpija