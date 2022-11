V Spodnji Šiški brez zmagovalca. Vroča Olimpija si lahko zagotovi jesenski naslov.

Nogometaši Brava in Radomelj so se razšli z remijem (1:1).

Nogometaši Brava in Radomelj so se razšli z remijem (1:1). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvoligaške klube čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Vodilna Olimpija se danes odpravlja v Domžale, kjer jo čaka že dalj časa neporažena Rožmanova četa. Zmaji si lahko že danes zagotovijo jesenski naslov. Kot prva sta na zelenico stopila Bravo in Radomlje in se razšla z remijem (1:1). Maribor bo v času nedeljskega kosila gostoval v Sežani, nastop Josipa Iličića je še pod vprašajem, na derbiju 17. kroga se bosta udarila Celje in Koper, Gorico pa čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti.

Gostitelji so povedli v 24. minuti, ko so Radomljani po predložku z desne strani igrišča slabo izbili žogo, kar je izkoristil Luka Štor in s strelom z vrha kazenskega prostora premagal Emila Velića. Drugi polčas so bolje začeli Radomljani in v 61. minuti jim je uspelo izenačiti. Madžid Šošić je izkoristil predložek z desne strani igrišča in z glavo zadel v levi kot Gala Lubeja Finka. V 84. minuti je v kazenskem prostoru izvrstno sprožil s "škarjicami" in tudi zadel Šošić, a je bil pred tem nekoliko v prepovedanem položaju. V sodnikovem dodatku se je priložnost za zmago ponudila tudi domačim, a je Alminu Kurtoviću in soigralcem slavje preprečila vratnica.

Bravo, ki je prejel le 13 zadetkov, je na šestem mestu, Radomljani, za katere je bil to že sedmi remi, pa so osmi.

Fotogalerija s tekme (Foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24

Španski trener Albert Riera bi lahko Olimpijo že danes popeljal do naslova jesenskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani pričakujejo, da bo znova dramatično

Zmaji so v domžalskem Športnem parku gostovali že prejšnji konec tedna, ko je Olimpiji tri točke proti Radomljam zagotovil Svit Sešlar. Foto: Nik Moder/Sportida Nogometaši Olimpije se vračajo v domžalski Športni park. Prejšnji teden so po hudih mukah, izkazal se je zlasti vratar Matevž Vidovšek, ohranili tesno prednost pred Radomljami (1:0) in še povečali naskok pred zasledovalci. Tokrat se bodo pomerili z Domžalami, ki v prvenstvu poraza niso doživele že na šestih tekmah in so se na lestvici prebile v zgornjo polovico razpredelnice. Rumeno družino čaka najtežji domači izpit jesenskega dela, na katerem pa ne bo manjkalo motivacije in želje po maščevanju. Prihaja Olimpija, ki bi jo to jesen skoraj presenetili v Stožicah. Mlada zasedba Simona Rožmana, v kateri je kar pet mladih slovenskih reprezentantov, je v Ljubljani zapravila vodstvo z 2:0. Zeleno-belim, ki se lahko tudi pohvalijo s številnimi obetavnimi slovenskimi imeni, najbolj pa izstopajo Svit Sešlar, Marcel Ratnik in novopečeni članski reprezentant Matevž Vidovšek, je uspel izjemen preobrat. Zmaji so zmagali s 3:2.

Trener vodilnega prvoligaša Albert Riera je razkril recept, s katerim želi premagati Domžale. "Poskušali bomo pritiskati na tekmeca, da preprečimo njihove dolge podaje pri protinapadih. Če bomo odigrali dober presing, bodo imeli več težav s svojo igro," je dejal Španec, ki mu z Olimpijo uspeva pravcati čudež. Prednost pred zasledovalci je ogromna, Olimpija si lahko že danes zagotovi naslov jesenskega prvaka, saj bodo v koledarskem letu 2022 odigrani le še štirje krogi. "Olimpija je letos presenetila prav vse. Znova lahko pričakujemo dramatično tekmo," na drugi strani napoveduje Ivan Durdov, mladi Hrvat, najboljši strelec Domžal, ki bo skušal postati šele drugi nogometaš v tej sezoni, ki bi v 1. SNL premagal prvega čuvaja mreže Olimpije Vidovška.

V Športnem parku v Domžalah bi lahko bile tribune prijetno zapolnjene. Derbi Ljubljanske kotline bo dobrodelno obarvan, prisotni sta akciji Truhome in Anine zvezdice. Vstop na tekmo bo prost, če bo obiskovalec prinesel vsaj dva prehranska izdelka z daljšim rokom trajanja.

Mariboru se v zadnjem obdobju gode na Krasu

Odkar se je Josip Iličić vrnil na igrišče, Maribor niza zmage. Bo izkušeni velikan slovenskega nogometa nared za gostovanje v Sežani? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedeljski spored 17. kroga se bo začel na Krasu. V času nedeljskega kosila bosta na stadionu Rajko Štolfa, kjer so že zabrneli gradbeni stroji, tako da se bo lahko sežanski objekt v bližnji prihodnosti pohvalil s pomembno novostjo, žarometi, obračunala Tabor in Maribor. Primorci lovijo točke, še kako pomembne v boju za obstanek, vijolice pa želijo nadaljevati niz pozitivnih rezultatov, ki sovpadajo z vedno boljšimi predstavami Marka Tolića ter vrnitvijo Josipa Iličića na igrišče. Najprej so napolnili mrežo Muri (5:1) in pokazali najboljšo predstavo sezone, nato pa v pokalu težje od pričakovanega preskočili še novomeško oviro (3:1). Na tej tekmi je Iličić prejel močan udarec v stegensko mišico in izpustil četrtkov trening, tako da je njegov nastop v Sežani, kraju, ki meji na Italijo, državo, v kateri je Kranjčan v zadnjem desetletju pustil izjemen pečat, vprašljiv. O tem se bodo Mariborčani odločili po sobotnem treningu.

Gostitelji bodo pogrešali kaznovanega Denisa Kouaoja, obenem pa bi jim lahko težave povzročala utrujenost. V četrtek so se morali še kako potruditi, da so v pokalu strli odpor tretjeligaša iz Šenčurja. Napredovali so šele po podaljšku, zmagoviti zadetek je v stoti minuti dosegel Alen Korošec, brat dvojček slovenske reprezentantke v nogometu Kaje Korošec.

Maribor je sicer v Sežani dobil zadnje tri dvoboje, s tem pa prekinil črni niz, ko so ga pred tem na Krasu spremljale silovite težave in je izgubil kar štirikrat zapored. Švedski branilec Max Watson čuti bolečine v hrbtu in najverjetneje ne bo nastopil, se pa v ekipo na tekmah 1. SNL vrača Sven Šoštarič Karić, ki je odslužil kazen prepovedi nastopanja na treh tekmah, prejeto po rdečem kartonu na večnem derbiju v Ljubljani. "Storili bomo vse, da gremo z zmago na premor," sporoča branilec, ki se zaveda, da bi lahko vijolice do konca leta, ob koncu jesenskega dela bodo v Ljudskem vrtu pričakali še Bravo, Radomlje in Gorico, izboljšale uvrstitev na lestvici in se približale vrhu. V Sežani bi tako Maribor zadovoljila le zmaga.

Vrnitev Benedičiča v knežje mesto

Koprčani bodo gostovali na stadionu, kjer so se letos veselili pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Derbi zadnjega kroga pred reprezentančnim premorom, Kekova četa bo odigrala tekmi proti Romuniji (17. november) in Črni gori (20. november), bo v nedeljo ob 15.30 v knežjem mestu. Obeta se neposreden spopad za drugo mesto. Celjani so imeli med tednom najtežji pokalni izziv, saj so se pomerili z Muro. Izkazali so se in izločili zahtevnega tekmeca, zmago pa drago plačali, saj je zaradi poškodbe komolca igrišče predčasno zapustil Nene Gbamble. Eden izmed junakov pokalne zmage je bil Lovro Bizjak, ki še čaka na svoj strelski prvenec v dresu Celja v 1. SNL. Bi ga lahko dočakal proti Kopru? To bo sicer zadnja letošnja prvoligaška tekma na stadionu Z'dežele. Strateg Roman Pilipčuk se zahvaljuje navijačem za podporo, Celjani v tej sezoni doma še niso izgubili. Ta trend želijo zadržati tudi v nedeljo.

Primorci bodo v tretjem največjem slovenskem mestu zaradi kazni pogrešali Omarja Correio. V četrtek so imeli strelski trening v pokalu proti nižjeligašu. Na Bonifiki so odpravili Cirkulane s 6:0, Anis Jašaragić in Dario Kolobarić, velik dolžnik v prvenstvu, pa sta se podpisala pod hat-trick. Koprčani v prvenstvu že dalj časa niso zmagali, na zadnjih štirih tekmah so osvojili le tri točke, zato bi bila zmaga v Celju, kjer v tej sezoni ni zmagal še noben gost, toliko bolj dragocena. Na srečanju ne bo manjkalo motivacije Žanu Benedičiču, ki je pred leti pomagal Celjanom do državnega naslova, nato pa se z njimi razšel na manj prijeten način.

Gorica še brez zmage nad Muro

Mirlind Daku zaradi kazni v nedeljo ne bo mogel pomagati soigralcem Mure proti Gorici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na zadnji tekmi 17. kroga se bosta za točke spopadli Mura in Gorica. Prekmurci so se po spodbudnem nizu, ko so pod vodstvom Damirja Čontale zmagali štirikrat zapored in poskrbeli za rekord "novodobne" Mure, priključili vodilni trojici, a sta nato dobro vzdušje pokvarila poraza proti Mariboru in Celju. V Ljudskem vrtu črno-beli niso izgubili le točk (1:5), ampak tudi kapetana Žigo Kousa, ki bo moral zaradi kazni počivati tudi v nedeljo proti Gorici. Nato je Mura v sredo izpadla še iz pokalnega tekmovanja. V Celju je ostala praznih rok, za nameček se je poškodoval še Matic Maruško. Ker bo v nedeljo zaradi kazni v napadu manjkal Mirlind Daku, z 11 goli najboljši strelec tekmovanja, bo Mura proti vrtnicam zelo oslabljena. Navijači Mure stiskajo pesti, da bo odsotnost prvega strelca izkoristil Mihael Klepač, ki je v vse boljši strelski formi.

Novogoričani v Murski Soboti ne bodo mogli računati na kaznovanega Matijo Široka. Vrtnice reprezentančnega premora nočejo dočakati na zadnjem mestu, trenerja Mirana Srebrniča pa čaka zelo zahteven izziv. Odkar se je Mura vrnila med prvoligaško elito, namreč še ni izgubila proti vrtnicam. Sedemkrat je zmagala, dvakrat remizirala. Gorica je v tej sezoni doma remizirala z Muro (0:0). Takrat je Uroš Likar ohranil mrežo nedotaknjeno. Če bi mu to uspelo tudi v nedeljo, v taboru Gorice ne bi skrivali navdušenja.

1. SNL, 17. krog: Sobota, 12. november:

Bravo : Radomlje 1:1 (1:0)

Štor 21.; Šošić 61.



17.30 Domžale - Olimpija Nedelja, 13. november:

13.00 Tabor - Maribor

15.00 Celje - Koper

17.30 Mura - Gorica