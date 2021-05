Z Japonci ni šale: zvečer ga je že čakalo opozorilo

"To bi bile lahko vrhunske olimpijske igre," nam je v pogovoru povedal slovenski trener Dejan Testen, ki že nekaj let trenira japonske kajakaše in kanuiste na divjih vodah. Iz prve roke nam je povedal, kakšno je trenutno stanje v Tokiu glede olimpijskih iger. Jih bodo na koncu lahko izpeljali?

V Tokiu na športnih prizoriščih opravljajo še zadnja dela. Foto: Guliverimage

Vse je že pripravljeno

Dejan Testen, uspešni slovenski trener, je pred leti sprejel japonsko ponudbo in že nekaj časa trenira japonske kajakaše in kanuiste na divjih vodah. Testen se je pred kratkim vrnil iz Tokia, kjer živi povsem v bližini olimpijske vasi. Iz prve roke nam je razkril, kaj se trenutno dogaja okrog olimpijske vasi in na športnih prizoriščih.

"Kaj se pogovarjajo na vrhu, ne vem. Lahko pa rečem, da v ekipi delamo vse tako, kot da olimpijske igre bodo. Tudi prizorišča se opremljajo, dograjujejo … Živim zelo blizu olimpijske vasi, kjer je praktično že vse dokončano, prav tako tudi športna prizorišča. Potrdim lahko, da je vse pripravljeno," nam je uvodoma povedal sogovornik.

Dejan Testen svoj prosti čas v Tokiu izkoristi tudi za kolesarjenje. Foto: Osebni arhiv

V zadnjem času iz dežele vzhajajočega sonca prihajajo novice, da vse več prebivalcev Tokia nasprotuje izvedbi največjega športnega dogodka. Podpisujejo peticije, tudi nekateri zdravniki naj bili proti izvedbi olimpijskih iger.

Dejan nam je potrdil, da se dejansko govori o odpovedi. Njega in njegovo ekipo je zmotilo predvsem to, da so sprva zagotavljali, da olimpijske igre bodo, zdaj pa, da bodo to razkrili maja. "Po moji presoji olimpijske igre bodo, ampak bodo veljale zelo stroge omejitve. Japonci so otok zaprli, tako da tja ne more priti nihče, razen tistih ljudi, ki imajo zeleno karto. Sam jo imam. Skratka, že zelo dolgo nihče ne more priti na Japonsko."

Hitro se je moral navaditi na njihovo disciplino

Na Japonskem delajo vse, da bi čim bolj omejili epidemijo, saj imajo 14 dni na mesec "lockdown". A to ne pomeni popolnega zaprtja države. "Pri njih 'lockdown' pomeni, da restavracije in trgovine zapirajo ob 20. uri zvečer. Je pa res, da na ulico ne smeš brez maske, in tudi otroci ne. O tem sploh ni debate."

"Tudi sam moram nositi rokavice, ko pridem na progo in želim premakniti vrata. Če jih ne, me lahko zvečer že čaka opozorilo, ki ga dobim po elektronski pošti. Sam sem se hitro navadil na njihove ukrepe. Prvih nekaj dni smo bili še 'kavbojci', a so nas hitro spravili v red (smeh, op. p)," nam je dejal izkušeni slovenski trener.

Na kajakaški progi veljajo posebni ukrepi. Fotografija je bila narejena še pred epidemijo. Foto: Osebni arhiv

Ker mu je veter odnesel vizir, ga je zvečer čakalo opozorilo

Ko pride na Japonsko, mora najprej za štiri dni v strogo karanteno, nato ga čaka deset dni življenja v mehurčku. To pomeni, da ima na kajakaški progi posebno parkirno mesto, giblje se lahko samo na enem bregu tekmovalne proge, tako da je ločen od vseh preostalih.

"Lahko povem primer. Ko sem bil v mehurčku, sem moral na progi nositi masko in vizir. Neki dan je pihal veter, odneslo mi je vizir in bil sem brez njega. Zvečer me je že čakala elektronska pošta, v kateri je pisalo, da bodo, če se še enkrat zgodi kaj takšnega, zaprli progo za vse."

Foto: Guliverimage

Pet dni v olimpijski vasi, po tekmi takoj domov

Dejči, kot ga kličejo, je bil kot trener že na olimpijskih igrah Londonu, štiri leta pozneje pa še v Riu de Janeiru. Tako je že videl nekaj največjih tekmovanj, a za igre na Japonskem meni, da bi bile lahko vrhunske.

"Noro bi bilo. Vsa prizorišča so v mestu in res je škoda, da bodo okrnjene. Zdaj bo tako, da ne boš videl ničesar, saj boš v mehurčku. Na primer kajakaše in kanuiste na divjih vodah bodo peljali v poseben hotel. Tam bodo 14 dni, a to pomeni, da bodo lahko samo v sobi in na progi. Za tem gredo za pet dni v olimpijsko vas in po tekmi domov. Nam so na takšen način predstavili njihove ukrepe," nam je še razkril Testen.