Všeč mu je japonski sistem: Po končani karieri jih zaposlijo

Dejan Testen je eden izmed uspešnih slovenskih trenerjev, ki so se podali v tujino, on na Japonsko, kjer trenira kajakaše in kanuiste na divjih vodah. Z njimi sodeluje že dobro leto in kot pravi, je našel pravo okolje, čeprav znajo Japonci biti včasih nepredvidljivi. Všeč pa mu je tudi sistem podpiranja japonskih kajakašev in kanuistov.

Dejan Testen si je dobro ime ustvaril z dolgoletnim treniranjem v Sloveniji. Predvsem zaradi dvojca Luka Božič in Sašo Taljat, ki je dvakrat nastopil na OI in leta 2014 osvojil naslov svetovnega prvaka. Njegovo delo so opazili Japonci, ki bi radi za domače olimpijske igre (Tokio 2020) sestavili vrhunsko ekipo. Prav zato so poklicali Dejana Testena.

Z njim smo se pogovarjali že pred dobrim letom, ko se je sodelovanje šele začelo, o vsem je bil še nekoliko zadržan. Kot pravi, je danes veliko bolje, saj so postavili stvari na svoje mesto in so zdaj resnično videti kot ekipa. "Da, lahko rečem, da je veliko bolje. Pravzaprav sem določil program in daleč od tega okvirja ne morejo iti. Torej to pomeni, da gredo lahko samo gor. Levo in desno ne (smeh, op. p.)."

Z japonskimi tekmovalci ima zelo dober odnos. Foto: osebni arhiv

Dejan ima pod svojim okriljem sedem tekmovalcev, te vodi in jim piše program treninga. Danes domneva, da njegov program treninga uporablja večina japonskih tekmovalcev, a do so sprejeli njegov program, je moral iti na Japonsko, kjer je za to potreboval teden dni. Tam je vse skupaj razložil trenerjem in tekmovalcem, od takrat je vse lažje. Ali ga zaradi zdaj japonski trenerji gledajo postrani?

"Na začetku je bilo tega več, zdaj se mi zdi, da ne. Moram povedati, da trenutno dobro sodelujemo. Med seboj si pomagamo. Sicer jih pustim pri miru, če hoče kdo delati po svoje. Prav tako tudi oni mene pustijo pri miru. Za zdaj je tako, kot mora biti. Včasih se zgodi, da so nepredvidljivi in si nekaj na hitro izmislijo. Sicer smo jeseni sedli skupaj, v 90 odstotkih se držijo dogovora," je razlagal trener iz Mosta na Soči.

Podpirajo jih podjetja, potem jih zaposlijo

Če imajo v japonskem taboru pri nekaterih stvareh pomanjkljivosti, imajo zelo dobro urejen sistem za podporo tekmovalcev. Takoj po karieri imajo namreč možnost zaposlitve. V športu pa vztrajajo toliko časa, dokler imajo podporo.

"Ne bom rekel, da jih olimpijske igre ne zanimajo, ampak je zelo odvisno od tega, koliko časa jih določeno podjetje podpira. Na začetku za njimi seveda stojijo starši, pozneje je tako, da jih podpirajo podjetja. Plačajo jim program tekmovanja, po končani karieri dobijo zaposlitev in se lahko naprej izobražujejo v tej smeri. To imajo zelo dobro urejeno."

Foto: Ana Kovač

Lažje, ker je v ekipi tudi Slovak

V ekipi Japonske ni edini tuji trener. Že pred leti je Japonci začel sodelovati Slovak Milan Kuban. Ta skrbi za japonskega kanuista Takujo Kanedo, bronastega iz OI v Rio de Janeiru. Zdaj, ko sta v ekipi dva Evropejca, je lažje, saj Japoncem lažje razložita, kaj je prav in kaj ne. Njune zahteve se testirali na azijskih igrah in so se pokazale kot prave.

Čeprav sodeluje z Japonci, tam preživi malo časa, saj s svojo ekipo večinoma trenira v domačem Tacnu ali v Solkanu. "Približno sem od doma odsoten toliko časa, ko sem treniral s slovenskimi tekmovalci. Odpadejo mi evropska prvenstva in mladinska tekmovanja, ampak moram iti na azijska tekmovanja in kdaj moram na Japonsko.

Včasih je bil deklica za vse, zdaj je samo trener Dejan Testen se je tako veselil, ko sta Luka Božič in Sašo Taljat leta 2014 postala svetovna prvaka. Foto: Nina Jelenc

Ko je delo trenerja opravljal v Sloveniji, je bil deklica za vse. Zdaj, kot pravi, je le trener in je potreboval kar nekaj časa, da se je navadil na to. "Dela imam manj. Dobro, včasih še pomagam z logistiko, ampak nisem kot oče in mama. Pred tem nisem znal biti samo trener. Sicer imam zdaj večjo ekipo in znanje v ekipi je zelo različno, tako da imam s tem nekaj več dela."

Tudi ko gleda slovenske tekmovalce, da čustva na stran

Danes je še vedno povezan s slovenskimi tekmovalci in je na tekočem, kaj se dogaja v slovenski ekipi. Prav tako si rad ogleda njihove vožnje. "V Tacnu mi je bilo hudo za Luko (Božiča, op. p.), ker sem že na začetku videl, da se mu zapira voda … Sicer pa voženj ne dojemam preveč čustveno. Tega sem se naučil že pred tem. To je samo film, ki je pred mano, globlje ne gre."

Dejan Testen je dolga leta več kot uspešno vodil klub na domačem Mostu na Soči. Foto: Ana Kovač

Denarja je dovolj, a se zatakne pri lepilnem traku ali prtljažniku

Japonci leta 2020 gostijo olimpijske igre v Tokiu in marsikdo bi pričakoval, da z denarjem v japonski reprezentanci ni težav. A nam je naš sogovornik zaupal, da ni popolnoma tako. "Odvisno, od kod pride denar. Težav nimamo z najemom avtomobila, ampak se na primer zatakne pri nabavi prtljažnika ali lepilnega traku. Proračun je velik, ampak se veliko tega denarja porabi za letalske karte. Če je treba kupiti kaj konkretnega, denarja ni," je še povedal Testen, ki mu ni žal, da se je odločil za to pot.