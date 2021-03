Večina Japoncev ne želi tujih obiskovalcev OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anketa Yomiurija, ki jo je dnevnik izvedel med domačim prebivalstvom, je razkrila, da le 18 odstotkov anketirancev podpira obisk tujih gledalcev v času olimpijskih bojev za igre v Tokiu, ki so jih zaradi koronske krize preložili za leto dni.

Kar 77 odstotkov domačega prebivalstva obisku tujih športnih navdušencev nasprotuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odločitev o morebitnem obisku tujih navijačev bo znana še ta mesec

Tokijski organizatorji so minuli teden dejali, da nameravajo končno odločitev o tem sprejeti še ta mesec, najverjetneje še pred začetkom popotovanja olimpijske bakle po državi 25. marca.

Vendar pa japonski mediji ves čas pišejo, da je odločitev že sprejeta in da bodo organizatorji iger ogled olimpijskih bojev za tujce prepovedali. Za zdaj so organizatorji tokijskih iger v tujini prodali približno 900.000 vstopnic za olimpijske tekme.

Anketa dnevnika Yomiuri, ki so jo opravili med 5. in 7. marcem preko naključnih telefonskih pogovorov in v kateri je sodelovalo 1066 Japoncev, je obenem pokazala, da je sicer 45 odstotkov vprašancev podprlo olimpijske igre z gledalci, 48 odstotkov pa je temu predlogu nasprotovalo.