V Parizu izgradili 84 odstotkov potrebne infrastrukture za OI

Za potrebe olimpijskih iger sredi prihodnjega leta v Parizu so izgradili 84 odstotkov potrebne infrastrukture, je na novinarski konferenci v Saint Denisu povedal predsednik organizacijskega odbora iger Tony Estanguet. Dodal je, da bo do konca leta nared tudi olimpijska in paraolimpijska vas.

"Ključe za stanovanja bomo lahko dali do začetka marca prihodnje leto. Lahko rečem, da stanje ni zaskrbljujoče. Vse se odvija po načrtih. Tudi finance, saj bo 96 odstotkov proračuna za same igre prišlo iz privatnih virov," je v sporočilu organizatorjev navedel Tony Estanguet, nekdanji trikratni olimpijski prvak v kajaku in kanuju na divjih vodah.

"Doslej smo prodali 7,6 milijona vstopnic za OI. So še vedno na voljo, posebej za nogomet, rokomet, košarko, vaterpolo in boks. Prav tako smo že izbrali prostovoljce, dobili smo 313.000 prijav in jih izbrali 45.000 iz 150 držav, ena tretjina jih prihaja iz športa. Prvič se bodo zbrali 23. marca," je dodal Estanguet.

Tony Estanguet je predsednik organizacijskega odbora OI 2024. Foto: Reuters

Organizacijski odbor, ki ga vodi, ima 2100 zaposlenih, ta številka pa se bo v naslednjih šestih mesecih podvojila. Ta čas največ časa posvečajo varnostnim vprašanjem in namestitvi ter transportu.

Odprtje iger bo prvič izven stadiona

Foto: Reuters Pri zagotavljanju varnosti bo pomemben že začetek OI, saj bo slovesnost odprtja prvič doslej na OI izven stadiona, na obrežju reke Sene. Kljub temu, da so od oktobra povišani varnostni ukrepi v Franciji zaradi terorističnih groženj, pa odprtje iger na prostem ni bilo nikoli pod vprašajem, so zatrdili organizatorji.

Zaradi več kot tritedenskih poostrenih varnostnih ukrepov okrog prizorišč iger v Parizu in drugod po Franciji so številni prebivalci zaskrbljeni zaradi vprašanja svobode gibanja. Estanget je dejal, da so pripravili ukrepe in so o njih že obvestili okoliške prebivalce, da se "ustrezno pripravijo za življenje v času OI".

Obveščanje bo potekalo trudi v času do OI. Pri zagotavljanju varnosti bodo poleg državnih organov sodelovale tudi privatne varnostne firme, s 47 podjetji so sklenili pogodbe, da bodo z njimi pokrili okrog 70 odstotkov potreb.

Foto: Reuters

Estanguet je prav tako izpostavil, da ne pričakuje težav pri transportu in namestitvi okrog 800.000 ljudi dnevno, ki bodo v Pariz prišli navijati za svoje reprezentance iz tujine. Za 15 odstotkov bodo povečali obseg javnega prevoza glede na običajne poletne razporede, posebno pozornost pa bodo namenili linijam med Roland Garrosom in stadionom Parc des Princes.

Prodali so tudi okrog 830.000 vstopnic za paraolimpijske igre, na voljo jih je skupaj 2,8 milijona za 550 tekmovanj.