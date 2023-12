Prvi slovenski olimpijci podpisali pogodbe za nastop v Parizu

Olimpijske igre v Parizu bodo največji športni dogodek leta 2024. Že v ponedeljek so se prvi slovenski olimpijci na tradicionalnem kampu na Bledu seznanili s podrobnostmi iger v Franciji in podpisali tudi pogodbe za nastop, so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Prvič je pogodbe v imenu OKS podpisoval predsednik Franjo Bobinac, za omizjem pa so se mu pridružili podpredsednik OKS in predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, olimpionik iz Tokia 2020 kanuist Benjamin Savšek ter kandidatka za igre v Parizu, odbojkarica na mivki, Tjaša Kotnik.

"Danes ste tu zbrani športniki in športnice, ki imate že zagotovljen nastop na olimpijskih igrah, kot tudi tisti, ki se za to še borite. Želimo si in verjamemo, da bomo v Pariz odpotovali v do zdaj največji olimpijski reprezentanci v zgodovini in se domov vrnili s številnimi kolajnami," je športnikom med drugim dejal Bobinac in jim zaželel veliko sreče in uspehov v novem letu ter tudi uspeh na igrah.

"Želim se zahvaliti vsem, ki so se danes zbrali tukaj. Hvala za vse izčrpne informacije ter priložnost, da smo s podpisom pogodb postali tudi uradni kandidati za igre v Parizu. Upam, da se v Franciji srečamo v takšnem ali še večjem številu," pa je na omizju dejala Kotnik.

Pred tem so olimpijci na veselem druženju poslušali vrsto predavanj ter se udeležili tudi uradnega fotografiranja in snemanja.