Janji Garnbret in Sloveniji se lahko smeji

Na 139. skupščini Mednarodnega olimpijskega komiteja v Pekingu, kjer se bodo s slavnostnim odprtjem v petek začele zimske olimpijske igre, je bila sprejeta odločitev, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje športa v Sloveniji. Po tem, ko je Janja Garnbret lani suvereno osvojila naslov olimpijske prvakinje v Tokiu in se v zgodovino zapisala kot prva dobitnica zlatega olimpijskega odličja v športnem plezanju (kombinacija), se je porajalo vprašanje, ali bo športno plezanje del programa tudi na prihodnjih olimpijskih igrah. O tem, da bodo plezalci zastopani tudi leta 2024 v Parizu, ni bilo dvoma. V Franciji bo tako lahko svetlolasa Korošica branila olimpijski naslov.

Los Angeles je nazadnje gostil olimpijske igre leta 1984. Foto: Reuters

Je pa bilo vprašljivo, ali bodo plezalci prisotni tudi na olimpijskih igrah leta 2028, ki jih bo gostil Los Angeles. Takrat bo Garnbretova stara 29 let. Negotovosti po zagotovilih predsednika Moka Thomasa Bacha ni več. V Pekingu je dal vedeti, da bo športno plezanje na sporedu tudi leta 2028 v Kaliforniji. Podobno velja tudi za rolkanje in deskanje. To je prekrasna novica za slovenski šport, saj spada Slovenija s svojimi uspehi med svetovne velesile športnega plezanja.

Prihodnost modernega peteroboja na OI ostaja negotova. Foto: Reuters

Manj razlogov za zadovoljstvo imajo ljubitelji modernega peteroboja, boksa in dviganja uteži. Za zdaj jih Mok še ni potrdil za člane olimpijske družine na OI v Los Angelesu. Pri Moku poudarjajo, da bodo morale krovne zveze najprej rešiti lastne težave, prihodnje leto pa bodo ponovno odločali o tem, ali bodo omenjeni trije športi uvrščeni v program olimpijskih športov.