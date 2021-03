Slovenski olimpijci v predzadnji skupini na prednostni listi za cepljenje

"Res je sicer, da je Thomas Bach, ki je bil v sredo kot edini kandidat ponovno izvoljen za predsednika Moka, dejal, da bo Mok kril stroške kitajskega cepiva za novi koronavirus za olimpijske reprezentance. Je pa uporaba povezana z odobritvami kitajskega cepiva, Slovenija in Evropska unija še nista v tem krogu. Zato je za nas zelo pomembno, da so naši olimpijci vključeni v prednostno listo," je v pogovoru za STA izpostavil Perko.

Trenutni status olimpijcev je problematičen

Mok si tudi prizadeva, da bi vse države glede na posamezne nacionalne strategije omogočile sicer neobvezno cepljenje udeležencev OI v japonski prestolnici. "Ponudili so pomoč in obljubili pismo, ki bi ga lahko potem posamezni nacionalni komiteji naslovili na njihove vlade. Že januarja smo na direktorat za šport na pristojnem ministrstvu naslovili pobudo, za bi olimpijce cepili takoj za najranljivejšimi skupinami ter nujnimi službami," je pojasnil Perko.

Dodal je: "Nato pa smo v začetku tega meseca po objavi strategije cepljenja ugotovili, da so olimpijci med devetimi prednostnimi skupinami umeščeni v osmo, kar bi bilo prepozno za neko učinkovitost, povečuje pa tudi tveganje ob morebitnih reakcijah telesa, saj bi prišli na vrsto v zadnjih fazah priprav tik pred nastopom na igrah," je pojasnil Perko.

Želijo si vsaj raven diplomatov

Predsednik OKS Bogdan Gabrovec in medicinska komisija OKS sta zato še enkrat ministrstvo za zdravje zaprosila, da se olimpijski kandidati za Tokio umestijo vsaj na raven diplomatov, ki so v tretji kategoriji.

"Ocenjujemo, da gre za podobno vsebino. Športniki kot ambasadorji države, ki jo zastopajo na mednarodni ravni, morajo potovati, pri tem sami tvegajo okužbe pa tudi prenos na druge. Če so pozitivni, pa jim bo nastop onemogočen in to na največjem tekmovanju v štiriletnem obdobju, kar pomeni, da gre v nič veliko vloženega časa, dela in denarja, tudi družbenega."

Perko je dejal, da so pregledali ureditev cepljenja olimpijcev v nekaterih državah v soseščini. "Madžarska je že februarja omogočila cepljenje za 860 kandidatov in trenerjev tako za letošnje OI v Tokiu kot za zimske OI v Pekingu prihodnje leto. Hrvaška to pripravlja v teh dneh za 250 olimpijcev, Romunija je omogočila cepljenje tudi že februarja," je navedel Perko.

Foto: Reuters

V začetku junija bo reprezentnca že bolj ali manj oblikovana

Slovenska olimpijska reprezentanca za Tokio se bo javnosti sicer predstavila 2. julija, 4. junija pa bo več ali manj dokončno oblikovana, ko bo konec košarkarskih kvalifikacij.

"Ta vikend potekajo olimpijske rokometne kvalifikacije, kar tudi lahko vpliva na število naših olimpijcev, največja možna bi imela 85 športnic in športnikov, če bi se uvrstili tako košarkarji kot rokometaši. Skupaj s trenerji, zdravniki, fizioterapevti in drugim osebjem bi v tem primeru štela okrog 140 članov. Še vedno pa je v igri za nastop nekaj panog, ki še nikoli niso bile del slovenske odprave na OI, poleg športnega plezanja, ki si je mesto že zagotovilo, še karate, golf, ritmična gimnastika in košarka 3x3," je nanizal Perko.

Kvalifikacije za Peking že v teku

Poleg tega tudi na ravni OKS in panožnih zvez že dolgo potekajo priprave na zimske OI v Pekingu 2022. Že letos poleti bodo olimpijske kvalifikacije v hokeju na ledu in Slovenija bi bila lahko s tem ekipnim športom tretjič v nizu na OI; če bi se to zgodilo, bi bilo v reprezentanci okrog 65 športnikov.

O sami ponovni izvolitvi Bacha OKS ni razpravljal, je pa predsednik Moka Slovenijo obiskal dvakrat, leta 2016 in lani, in po Perkovih besedah si Slovenija z njim deli veliko pogledov ter rešitev, "ima pa tudi kakšno slabost, a veliko več dobrih plati".

Sedanja olimpijska agenda 2020 je po mnenju Perka prinesla napredek v olimpijski družini in upa, da bo nova, 2020+5 temu sledila. "Bolj racionalen je izbor organizatorjev OI, in to precej pred izvedbo iger, da se zmanjša stroške in korupcijska tveganja. Zelo se pri delu OKS pozna tudi, da je Mok uvedel športnike v odločanje na vseh ravneh, povečal tako njihovo število kot obseg dela, izboljšal njihove pravice ter povečal enakopravnost spolov," je končal Perko.

