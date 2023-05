Predsednik OKS v Parizu podpisal pogodbo o najemu prostorov za Slovensko hišo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do največjega športnega dogodka v letu 2024, olimpijskih iger v Parizu, je še dobro leto dni. Priprave so v polnem teku, športniki in športnice pa se že pripravljajo, da posežejo po najboljših izidih, ki jih bodo popeljali na poletne olimpijske igre v Francijo.

Prihajajoče olimpijske igre, ki se po 12 letih vračajo nazaj v Evropo, ne predstavljajo le športnega spektakla, saj gre za večplastni mednarodni dogodek, v katerega bodo uprte oči svetovne javnosti.

Tekmovanje, na katerem bo nastopilo 10.500 športnic in športnikov, ki bodo imeli priložnost izpolniti svoje življenjske športne cilje, bodo države poskušale izkoristiti tudi na poslovnem področju in na veliko drugih področjih.

Danes je predsednik OKS – ZŠZ Franjo Bobinac, ki je Pariz obiskal skupaj s sodelavci, podpisal pogodbo o najemu prostorov za Slovensko hišo med trajanjem olimpijskih iger. Ta je v parku La Villette, ki bo logistično zelo dobro povezan z olimpijsko vasjo in v katerem bodo prostori nekaterih zelo uglednih olimpijskih reprezentanc, med drugim tudi francoske, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

"Ob tradicionalno izjemnih športnih rezultatih naših športnikov se bomo tako postavili ob bok najbolj razvitim olimpijskim komitejem tudi na poslovnem delu." Foto: arhiv OKS

Cilj projekta Slovenska hiša Pariz 2024 je predstavitev slovenske države, gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulinarike, kulture, znanosti idr., ki jih bomo med olimpijskimi igrami povezovali s športom ter s partnerji in z navijači z vsega sveta. Ob podpisu najemne pogodbe je Bobinac poudaril naslednje.

"Po Slovenski hiši v Pjongčangu se naslednje leto vračamo v Francijo, kjer bo leta 2024 natanko 100 let, odkar je Leon Štukelj v Parizu osvojil zlato olimpijsko kolajno. Ob tradicionalno izjemnih športnih rezultatih naših športnikov se bomo tako postavili ob bok najbolj razvitim olimpijskim komitejem tudi na poslovnem delu, saj bomo s svojimi aktivnostmi in programi celostno predstavili Slovenijo ter v Slovensko hišo privabili številne športnike, poslovneže, politike, predstavnike medijev in ostale goste," je ob tem povedal Bobinac.