Bach: Preuranjeno je govoriti o izključitvi Rusov in Belorusov z OI v Parizu

"Če smo zelo jasni, še ni čas, da govorimo o olimpijskih igrah v Parizu," je o možnosti izključitve Rusov zaradi ruske agresije nad Ukrajino dejal Thomas Bach.

"Prezgodaj je govoriti o kakršnemkoli bojkotu," je dodal nekdanji nemški sabljač. Poudaril je, da med nacionalnimi olimpijskimi komiteji in športnimi zvezami potekajo pogovori in posveti glede upravičenosti sodelovanja športnikov iz Rusije in Belorusije na mednarodnih tekmovanjih.

Mok je postopek glede njihove vrnitve na tekmovanja sprožil januarja z namenom, da najde načine, da bi tam tekmovali kot nevtralni športniki. Bach je dejal, da bo Mok po koncu pogovorov "pripravil nadaljnja priporočila".

Pred tedni so se na možnost vrnitve ruskih in beloruskih športnikov odzvali tudi v Kijevu. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je v zvezi s tem še enkrat poudaril možnost, da bi lahko Ukrajina bojkotirala igre v Parizu, če bi tam nastopili ruski in beloruski športniki. Izrazil je tudi upanje, da bi se v tem primeru bojkotu pridružile tudi druge države.