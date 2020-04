Škotska epidemiologinja: OI 2021 nerealne, če ne bo učinkovitega cepiva

"Če bomo v naslednjem letu dobili cepivo, potem dejansko mislim, da so olimpijske igre realno izvedljive. Cepivo bo pomenilo res velikanski preboj, torej učinkovito, cenovno dostopno in splošno razpoložljivo cepivo," je zatrdila škotska epidemiologinja na petkovi novinarski konferenci Univerze v Edinburghu, poroča britanska radiotelevizija BBC.

"Od znanstvenikov lahko slišimo napovedi, da bi bilo mogoče priti do cepiva. Mislila sem, da bo do odkritja cepiva minilo vsaj leto ali leto in pol, vendar slišimo, da bi lahko do cepiva prišli že prej," je dejala profesorica na katedri za globalno zdravje.

"Če pa ne bomo dosegli znanstvenega preboja, potem mislim, da so olimpijske igre, tudi če so bile prestavljene za 12 mesecev, zelo nerealne," je dodala.

Prestavljene olimpijske igre naj bi se začele s slovesnostjo ob začetku 23. julija 2021 in končale 8. avgusta.