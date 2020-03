Prvi mož olimpijske družine: Prezgodaj je, da bi prestavili olimpijske igre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je poudaril, da je še prezgodaj, da bi prestavili olimpijske igre v Tokiu, vendar zaradi pandemije novega koronavirusa vsekakor razmišljajo o več scenarijih. Mok bo deloval po nasvetu svojega telesa v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), je še dejal za New York Times.

Bach je še enkrat izjavil, da ostaja optimističen glede iger v prvotnem terminu, in poudaril, da o tem, da bi igre v celoti odpovedali, sploh ni govora.

Bach: Imamo še štiri mesece časa

"Seveda razmišljamo o različnih scenarijih, ampak v nasprotju s številnimi športnimi organizacijami ali profesionalnimi ligami imamo mi do začetka iger še štiri mesece in pol časa," je dejal Bach v pogovoru za New York Times.

"Za nas preložitev iger v tem trenutku ne bi bila odgovorna poteza, prezgodaj je za takšne odločitve, ko nimamo niti priporočil delovne skupine Moka. A odpovedi iger ni v naših načrtih," je še dejal prvi mož olimpijskega gibanja.

Mok vztraja: Igre bodo v predvidenem terminu

Potem ko se je praktično ves športni svet zaustavil, odpovedana ali prestavljena so ligaška tekmovanja, svetovna in evropska prvenstva ter številne kvalifikacije za OI, ohromljen je promet po vsem svetu, Mok še naprej vztraja, da bodo OI potekale v predvidenem terminu - od 24. julija do 9. avgusta.

Nastop si mora zagotoviti še 43 odstotkov vseh športnikov

Med tekmovanji, ki jih je prizadela pandemija virusa sars-cov-2, so tudi številne olimpijske kvalifikacije, tako da si mora nastop na OI zagotoviti še 43 odstotkov vseh športnikov. A Bach vseeno vztraja, da je trenutni položaj še vedno preveč negotov, da bi sprejeli kakšno odločitev glede Tokia.

"Negotovost je tista, zaradi katere je ta zdravstvena kriza tako edinstvena in jo je težko prebroditi. Nihče vam ne more z gotovostjo zatrditi, kako se bo razvijala, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Nihče ne ve, kaj bo jutri, čez en mesec, da ne govorim o tem, kaj bo čez več kot štiri mesece," razmišlja Bach.

"Iz tega razloga bi bilo neodgovorno od nas, da bi že zdaj sprejeli odločitev, igre preložili in določili nov datum. Tudi ta bi bil namreč zgolj predvidevanje prihodnjih dogodkov," je prepričan prvi mož Moka.

Kaj bo s treningi?

Športniki so pretekle dni napadli Mok, ko jim je ta priporočil, naj se v zavetjih svojih domov po "najboljših močeh pripravljajo na olimpijske igre". Olimpijska prvakinja v skoku s palico, Grkinja Katerina Stefanidi, je dejala, da so športniki prisiljeni tvegati zdravje in da jih Mok spravlja v nevarnost.

"Mok tvega zdravje vseh nas, športnikov, zdravje naših družin in javno zdravje, ko nas sili k vsakodnevnim treningom," je dejala grška prvakinja. "V veliko nevarnost nas postavljate zdaj, ne šele čez štiri mesece."

Bach: Ne vodijo nas finančni interesi, za nas so najpomembnejši športniki

Vendar Bach vztraja, da je zdravje vseh udeležencev iger na prvem mestu Moka: "Lahko vam zatrdim, da Moka ne vodijo finančni interesi, najpomembnejši za nas so naši športniki."

"Ker ne vemo, kako dolg bo za nas predor, si želimo, da bi bil olimpijski ogenj za vse luč na koncu predora," je bil slikovit nekdanji olimpijec v sabljanju.

"Mok nima nobenih težav z denarnim tokom, imamo tudi ustrezna zavarovanja," je odvrnil na vprašanje, kaj bo, če bodo predvidena julijska plačila kupcev televizijskih pravic zamujala.