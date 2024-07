Priložnost, da pozdravite slovenske olimpijce

Na prireditvi na Ukmarjevem trgu na OKS obljubljajo druženje aktualnih olimpijcev z nekaterimi slovenskimi olimpioniki, navijači, prijatelji in vsemi podporniki ekipe, ki bo čez dobrih 14 dni začela nastope na osrednjem športnem dogodku leta 2024.

"Vračamo se v čas druženja reprezentance, kot smo to počeli pred koronskimi časi. Vračamo se med navijače in športniki bodo na odru ponovno zažareli, kot si zaslužijo," so zapisali na Olimpijskem komiteju Slovenije. Na OKS so napovedali prihod od 65 do 70 športnikov, saj bodo posamezniki zaradi tekmovalnih obveznosti in zaključnih priprav na igre na dogodku manjkali, med drugim bodo manjkali kolesarji.

Najavljen je tudi prihod obeh olimpijskih prvakov iz Tokia 2021, kanuista na divjih vodah Benjamina Savška in najboljše športne plezalke na svetu Janje Garnbret, ki bosta v deželi galskih petelinov branila svoja naslova.

