Darko Jorgić na Kitajskem obstal v prvem krogu

Darko Jorgić se je s 25-letnim An Jaehyunom zadnjič pomeril pred tremi leti na turnirju v Dohi, tudi takrat pa je dvoboj brez izgubljenega niza dobil ta čas 21. igralec na svetovni lestvici.

V Chongqingu je v uvodnem nizu An povedel s 4:0, vodil pa je tudi že z 10:5. V končnici niza se mu je Jorgić že skorajda povsem približal, vendar je An le izkoristil peto zaključno žogico. V izenačenem drugem nizu je prvi do dveh točk prednosti prišel 26-letni Slovenec, ki je povedel s 7:5, vendar je na sedmi točki že sledilo izenačenje. Skupaj sta bila še na osmi točki, nato pa je z dvema zaporednima do dveh zaključnih žogic prišel Južnokorejec, ki je drugo tudi izkoristil.

Tudi v tretjem nizu je bil An bolj dejaven in povedel je s 6:2. Čeprav je Jorgić še izenačil na 6:6 in 7:7, je bilo to tudi vse, kar mu je v tem dvoboju uspelo.

"Že nekaj turnirjev se mučim s formo, mučim se z igro. Preprosto sem v slabi formi in to je tisto, kar je odločilo dvoboj. Na trenutke sem še igral dobro, vendar je bilo več slabih trenutkov, ko sem res igral slabo, mislim pa, da je bilo ključno to, da sem delal preveč 'lahkih' napak, kar je An izkoristil. V prvih dveh nizih sem še imel nekaj priložnosti, vendar sem v ključnih trenutkih naredil napako, kar mu je olajšalo delo," je po porazu za krovno slovensko zvezo dejal ta čas 14. igralec svetovne lestvice.

Jorgić se zdaj seli v Južno Korejo, kjer ga čaka naslednji turnir od 1. do 6. aprila v Incheonu.

Preberite še: