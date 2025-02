Jorgić izgubil eno mesto na lestvici ITTF

Na lestvici še naprej vodijo trije Kitajci, Lin Shidong, Wang Chuqin in Liang Jingkun, četrti je Japonec Tomokazu Harimoto, peti pa Brazilec Hugo Calderano. Felix Lebrun je kot najboljši Evropejec šesti, Jorgić pa je med Evropejci peti, pred njim so še Šved Truls Möregardh, Nemca Patrick Franziska in Dang Qui ter zmagovalec turnirja v Montreuxu, Franzoz Alexis Lebrun.

Deni Kožul je nazadoval za devet mest in je zdaj 95. igralec sveta, Peter Hribar pa je izgubil kar 47 mest in trenutno zaseda 337. mesto.

Pri dekletih so na vrhu štiri Kitajke, vodi Sun Yingsha, od Slovenk je najvišje Sara Tokić, ki je pridobila kar 35 mest, prebila se je 239. mesto. Ana Tofant je 290., Lara Opeka pa 351.

