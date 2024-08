Oslabljeni Slovenci za prvo mesto, v četrtfinalu tudi Švedi

Slovenski rokometaši so si s petkovo zmago nad Japonsko zagotovili mesto v četrtfinalu olimpijskih iger, v nedeljo ob 14.00 pa se brez Klemna Ferlina in Mateja Gabra z Nemci merijo za prvo mesto v skupini A, ki bi jim prineslo lažjega nasprotnika v izločilnih bojih. Samo Nemci in Slovenci so bili iz skupine A že po štirih tekmah uvrščeni v izločilne boje, zdaj je to uspelo še Švedom, ki so dopoldne na tekmi petega kroga s 40:27 nadigrali Japonce. Za zadnjo vozovnico zvečer igrata Španija in Hrvaška.

Pariz 2024, moški rokometni turnir, 5. krog

Nedelja, 4. avgust:

Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom Klemen Ferlin ne bo branil proti Nemcem. Foto: Anže Malovrh/STA Na tekmi proti Nemčiji Slovenija igra brez vratarja Klemna Ferlina in krožnega napadalca Mateja Gabra. Namesto njiju sta v kadru vratar Urh Kastelic in krožni napadalec Kristjan Horžen. Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom, ki na srečo niso hujše narave, medtem ko si je Gaber tik pred olimpijskimi nastopi poškodoval mečno mišico. Krožni napadalec se je po intenzivnih terapijah v ekipo vrnil že na drugi tekmi, stisnil zobe in Sloveniji pomagal do treh zmag. Tako Ferlin kot Gaber se bosta lahko v ekipo vrnila takoj, ko jima bo to dopuščalo zdravstveno stanje, je sporočila Rokometna zveza Slovenije.

"V nedeljo znova na vse ali nič"

"Težko je odgovoriti, kaj si želimo naprej, vsako tekmo gremo na zmago. Kakšna bo računica po nedeljskih tekmah, ne vemo, čakamo nedeljo, čim bolje se moramo pripraviti na tekmo z Nemčijo. Zagotovo bomo pogledovali proti morebitnim nasprotnikom, a načeloma nimamo vpliva, ker tekme še igrajo. Pomembno je, da smo osredotočeni nase, zdaj se veselimo tega četrtfinala, v nedeljo pa znova na vse ali nič," je po trdo prigarani petkovi zmagi nad Japonsko povedal najboljši strelec slovenske vrste Aleks Vlah, ki je na pariškem turnirju dosegel že 32 golov, samo proti Japonski 14, in je le za zadetek zgrešil olimpijski rekord.

Slovence v četrtfinalu v Lillu v sredo, 7. avgusta, čaka bodisi tretja bodisi četrta ekipa skupine B, v tej pa bo nedeljsko dogajanje nadvse zanimivo. Mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami olimpijskih iger so si priborile izbrane vrste Danske, Norveške in Egipta, za zadnje mesto v četrtfinalu se bosta borili reprezentanci Francije in Madžarske. In to kar med seboj. Egipt, ki ga čaka spopad z Argentino, lahko še prehiti Norveško, ki se bo v skandinavskem derbiju pomerila z vodilno Dansko.

Postali so lačni

"Bomo videli. Dajmo času čas. Bomo preračunali vse stvari in pregledali ranjene, da vidimo, koga imamo. Začenjamo minimalno z drugega mesta, kakorkoli se obrne naša tekma. Pomemben je četrtfinale, nismo še rekli zadnje besede. Marsikaj je še pred nami," o računicah pred zadnjo tekmo skupinskega dela pravi slovenski selektor Uroš Zorman, ki mu nekaj skrbi še povzroča poškodba Boruta Mačkovška.

"Bomo videli, kaj se bo še dogajalo v naši skupini, ker so računice nore. Vsak lahko premaga vsakega. Potem lahko spet začnemo uporabljati tisto krilatico, da gremo tekmo za tekmo, kar imamo vsi tako radi," je po poročanju STA razmišljal Tilen Kodrin, Matej Gaber pa je razkril, da so po odličnih predstavah – Slovenci so izgubili le uvodni obračun s Španijo (22:25), nato pa nanizali tri velike zmage nad Hrvaško (31:29), Švedsko (29:24) in Japonsko (29:28) – apetiti zrasli: "Najprej smo rekli, da je naš glavni cilj četrtfinale, zdaj smo, če sem iskren, postali malce lačni, a se zavedamo, da moramo ostati na realnih tleh. Najprej Nemčija, potem dalje."

Lestvici:

Slovenska olimpijska ekipa Vratarji Klemen Ferlin, Urban Lesjak in Urh Kastelic, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Blaž Janc in Domen Novak, zunanji igralci Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Dean Bombač, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Kristjan Horžen. Henigman, Horžen in Kastelic imajo status rezerve.

Tekme Slovenije na OI, prvi del, skupina A: 1. krog, sobota, 27. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Španija : Slovenija 25:22 2. krog, ponedeljek, 29. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Hrvaška 31:29 3. krog, sreda, 31. julij (Pariz, South Paris Arena 6):

Slovenija : Švedska 29:24 4. krog, petek, 2. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

Japonska : Slovenija 28:29 5. krog, nedelja, 4. avgust (Pariz, South Paris Arena 6):

14.00 Nemčija – Slovenija *V četrtfinale se bodo uvrstile najboljše štiri ekipe iz skupine.

Preberite še: