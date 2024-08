Prvak v solzah: zletel s ceste in spet ostal brez domače zmage #video

Finec Kalle Rovanperä je bil samo dve hitrostni preizkušnji oddaljen od svoje sploh prve zmage na domačem reliju Finska. V soboto je dobil pet od šestih hitrostnih preizkušenj in imel 44 sekund prednosti pred Francozom Sebastienom Ogierjem. Dobil je tudi prvi dve nedeljski in prednost povišal na 45,8 sekunde. Ampak ... Na predzadnjem brzincu je zletel s ceste in tako znova ostal brez zmage ne dirkaški klasiki, reliju tisočerih jezer. Tako je do svoje 61. zmage prišel osemkratni prvak Ogier.

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je imel pred nedeljskimi zadnjimi štirimi hitrostnimi preizkušnjami relija Finska 44 sekund naskoka pred Francozom Sebastienom Ogierjem (Toyota). Finski dirkaški zvezdnik je bil tako na dobri poti, da konča urok domačih relijev, saj na finski preizkušnji za svetovnem prvenstvo še ni zmagal (to je bil njegov sedmi nastop na tej dirki). Ima 14 zmag in dva naslova svetovnega prvaka.

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage V soboto je vozil res izvrstno. V petek je imel pred najbližjim zasledovalcem le osem sekund naskoka, povišal jo je torej na 44 sekund. Dobil je pet od šestih sobotnih brzincev. V petek je bil njegov prvi izzivalec sicer Elfyn Evans (Toyota), a je moral Valižan zaradi okvare vzmetenja močno upočasniti ritem in je izgubil več kot šest minut ter je zdrsnil na 12. mesto. Vodilni v skupnem seštevku sezone Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je v soboto na tretjem mestu zaostajal še 39 sekund za Ogierjem.

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja na reliju Finska:

"Zjutraj je bila borba kar dobra, nekaj časov je bilo res odličnih. Nisem preveč tvegal, tako da sem zelo zadovoljen," je po trdnem vodstvu dejal Rovanperä, ki je sicer tudi lani vodil na domačem reliju, pa potem ni prišel do cilja.

Rovanperä zadel v skalo in zletel v drevo

Kalle Rovanperä Foto: Guliverimage V nedeljo dopoldne je naprej dobila prvi dve hitrostni preizkušnji in še za slabi dve sekundi povišal svojo prednost pred Ogierjem. Nato pa je zgodila katastrofa. V hitrem dolgem levem zavoju je bila na makadamski cesti velika skala. Zadel jo je in yarisa je dvignilo v zrak. Prevrnil se je v jarek in zaletel v drevo. Oba s sovoznikom Jonnejem Halttunenom sta bila nepoškodovana. Dirke je bilo zanju konec. Rovanperä je samo nemočen v solzah obsedel ob cesti.

Njegov ekipni kolega Ogier je tako pred zadnjim brzincem prevzel vodstvo na dirki. In tega na tudi hitrostni preizkušnji "power stage" ni izgubil. Na svojem prvem nastopu na Finskem po letu 2021 je prišel do 61. zmage v svetovnem prvenstvu. Vodilni v prvenstvu Neuville je osvojil drugo mesto, Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) pa je na devetem reliju sezone končal kot tretji.

Reli Finska, po 20. hitrostnih preizkušnjah:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Thierry Neuville (Hyundai) +40,1

3. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:14,1

4. Sam Pajari (Toyota) +1:54,5

5. Oliver Solberg (Škoda) +8:15,5

6. Jari-Matti Latvala (Toyota) +8:54,5

Na Finskem je dirkal tudi šef Toyotine ekipe in nekdanji voznik Jari-Matti Latvala. Finec je vozil yarisa razreda WRC2 in je bil po sobotnem delu dirke drugi med dirkači v tem razredu, skupno pa na šestem mestu. Po 18. hitrostnih preizkušnjah je imel manj kot devet minut zaostanka za takratnim vodilnim Rovanpero. Z njegovim odstopom pa je v nedeljo dopoldne pridobil še eno mesto in končal kot šesti.