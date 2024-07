Dober način za znižanje stroškov prevoza po Sloveniji

Naj gre za pot v službo, v šolo, vrtec, k zdravniku, prostočasne dejavnosti in izlete – avtomobil je velikokrat naš najboljši mobilnostni partner in zaveznik na številnih poteh in opravkih, ki jih prinaša vsakdan. Marsikdo drugačne alternative, kot je avtomobil za vsakodnevne, tedenske in mesečne premike nima, ogromno pa je tudi takih, ki bi za navedene poti, v celoti ali vsaj deloma lahko izbrali alternativo, ki je cenejša in še okolju prijaznejša. Ti bi znali ceniti abonentske pavšalne vozovnice Slovenskih železnic, ki omogočajo neomejeno potovanje po Sloveniji za samo 65 evrov na mesec oziroma za 520 evrov na leto. Računica je preprosta – če z abonentsko vozovnico potujete vsak dan na delo in si potem privoščite še prostočasna potovanja, vam bosta hvaležna denarnica in okolje.

Po nakupih, v službo ali po drugih opravkih se je velikokrat najbolj priročno usesti v avto in odpeljati direktno do cilja, četudi – posebej, če ste na poti v službo v avtomobilu sami – to ni najbolj finančno vzdržno. A ne gre le za finančno dimenzijo, vsakodnevna vožnja z avtomobilom je lahko v prometnih konicah tudi precej stresna. Gneča na cestah je vedno pogostejša in od vseh udeležencev v prometu zahteva koncentracijo, strpnost in potrpežljivost – in tako sploh ni nenavadno, da prispete na cilj utrujeni in brezvoljni. Zakaj ne bi izkoristili odlične alternative in na cilj prispeli polni elana ter pripravljeni na čudovita doživetja – službena ali prostočasna?

Z vlakom se lahko vsakodnevno vozite na delovno mesto, morda se z družino odpravite na dogodivščino raziskovanja naše lepe dežele ali pa na različne športne in kulturne prireditve po naši državi.

Vlak je vedno bolj priljubljen – število potnikov narašča

Številke kažejo, da je vlak v Sloveniji čedalje bolj priljubljen, saj število potnikov, ki se odločijo za prevoz z vlakom narašča. Prejšnje leto so tako Slovenske železnice prepeljale 15,75 milijona potnikov, kar je za 5,7 odstotka več kot v letu 2022 (14,9 milijona). Trend rasti se nadaljuje tudi letos, v primerjavi z lanskim letom so v prvih mesecih tega leta prepeljali za okoli pet odstotkov več potnikov. V zvezi s tem je zanimiv tudi podatek, da je Slovenija ena izmed redkih držav v EU, kjer je obseg prepeljanih potnikov z vlaki bil že v letu 2022 večji kot v predkoronskem letu 2019. V letu 2019 so prepeljali 13,9 milijona potnikov, v letu 2022 pa 14,9 milijona potnikov.

Velik vpliv na doseženo rast in na trend rasti števila potnikov na vlakih ima tudi menjava starih vozil z novimi sodobnimi voznimi sredstvi, ki so bistveno izboljšala kvaliteto prevozov in omogočajo večjo razpoložlivost ter večjo kapaciteto prevozov.

Ugodne abonentske pavšalne vozovnice SŽ omogočajo neomejeno potovanje po Sloveniji za samo 65 evrov na mesec oz. 520 evrov na leto.

Neomejeno po celotnem slovenskem železniškem območju in še ceneje od vozovnice IJPP

Prednosti potovanja z novimi vlaki Slovenskih železnic je v resnici ogromno, v prvi vrsti pa velja omeniti ceno. V tem smislu velja omeniti predvsem abonentsko vozovnico Slovenskih železnic, ki nudi izjemno razmerje med ceno in prednostmi, ki jih nudi.

pavšalno splošno abonentsko vozovnico Slovenskih železnic lahko potujete neomejeno po celotnem slovenskem železniškem območju z vsemi vrstami potniških vlakov: za mesečno vozovnico boste odšteli 65 evrov, za letno pa 520 evrov. Za primerjavo: abonentska vozovnica SŽ, ki velja po vsej Sloveniji in za potovanja z vsebi vrstami vlakov, je še cenejša kot vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP op.p.). IJPP abonentska vozovnica sicer omogoča potovanja z avtobusi in tudi z lokalnimi in regionalnimi vrstami vlakov, za potovanja z vlaki višje vrste pa je treba doplačati. Sta pa obe vozovnici bistveno cenejša izbira, kot če vse svoje poti opravite z avtomobilom.

S pavšalno splošno abonentsko vozovnico lahko po celotnem območju Slovenskih železnic potujete neomejeno, z vsemi vrstami potniških vlakov.

Prednosti, ki jim ni konca in kraja

Ne le cenovna ugodnost – vožnja z vlakom ima številne prednosti v primerjavi z drugimi načini potovanja – je tudi udobnejša in sproščujoča. Vsakdanja opravila, kot so službene poti, nakupi, vožnja otrok ali izleti, lahko postanejo prijetnejši del dneva. Na vseh vlakih Stadler, Siemens in ICS od Slovenskih železnic je potnikom na voljo brezplačno wi-fi omrežje, na vlakih Stadler tudi vtičnice za polnjenje elektronskih naprav.

Medtem ko se vlak mirno premika skozi slikovito pokrajino, lahko potniki izkoristijo čas za branje najljubše knjige, varno uporabo telefonov, brskanje po spletu, poslušanje glasbe ali podcastov, delo na prenosniku ali preprosto uživanje v pogledu skozi okno. Z udobnimi sedeži vam vlak ponuja možnost, da vsak trenutek na poti izkoristite po svoje. Nenazadnje je dobra stvar tudi, da lahko na vlaku kadarkoli pretegnete noge, se sprehodite ali si denimo za mizico pripravite obrok.

Vsekakor velja omeniti tudi dimenzijo varnosti – železniški prevoz potnikov je denimo statistično kar 40-krat bolj varen v primerjavi s cestnim avtomobilskim prometom. Zlasti na srednjih razdaljah so potovanja z vlakom v številnih primerih hitrejša od vožnje z avtomobilom. Vlaki se izognejo prometnim zastojem, poleg tega pa so železniške postaje običajno v mestnih središčih, kar vam omogoča, da prihranite čas pri dostopu do končnega cilja.

Trajnostni prevoz, ki ohranja naše okolje

Potovanje z vlakom je odlična rešitev v vseh ozirih, tudi z okoljskega vidika. Zadnji statistični podatki Evropske komisije kažejo, da železniški promet predstavlja le 0,4 odstotka emisij toplogrednih plinov iz prometa. V Sloveniji se v prometnem sektorju letno porabi 36 odstotkov vse energije. Od porabljene energije v prometu 99 odstotkov pade na fosilna goriva, zato železnica predstavlja učinkovito alternativo drugim vrstam prevoza. Po izračunih ogljičnega odtisa (Vir: Letno poročilo SŽ 2023 in Evropska okoljska agencija) potniški vlak letno proizvede skoraj petkrat manj CO2 kot avtomobil. Potniški vlak SŽ porabi 31 gCO2e/PKM, medtem ko avtomobil kar 143 g CO2e/PKM.

Modernizacija voznega parka

Pomembno dodano vrednost v slovenskem železniškem prometu, tako za potnike kot okolje, pomeni tudi modernizacija voznega parka z 52 novimi garniturami. Na račun že dobavljenih novih garnitur so pri Slovenskih železnicah uspeli ponudbo delno že razširiti, z dodatnimi vlaki bo za to še več možnosti.

Prve od že naročenih 20 dodatnih potniških garnitur pričakujejo že v naslednjem letu 2025 in bodo pomembno izboljšale kvaliteto prevozov na neelektrificiranih progah. Četrti cikel nabave predstavlja nakup novih štirih lokomotiv in 20 vagonov, ki jih pričakujejo v letu 2026 in bodo pomemben prispevek k ponudbi v mednarodnem prometu. Z modernim voznim parkom bodo vsem našim potnikom zagotovili večjo kakovost ter prijaznejši javni prevoz. Ob enem pa s tovrstnimi investicijami znatno prispevamo k okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja.

Odpeljite se v nova doživetja sproščeno in izkoristite ugodne abonentske pavšalne vozovnice SŽ.