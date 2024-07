Nova Samsungova pametna ura Galaxy Ultra! Najboljše na vašem zapestju.

Predstavljamo pametno uro, ki združuje eleganco, vrhunsko tehnologijo in robustno vzdržljivost. Samsung Galaxy Watch Ultra bo postala vaša zvesta spremljevalka, pripravljena na vsako avanturo. Ne glede na to, ali ste strasten športnik, tehnološki navdušenec ali nekdo, ki išče popolno kombinacijo funkcionalnosti in sloga, je Galaxy Watch Ultra ustvarjena za vas. Spoznajte prihodnost pametnih ur in odkrijte, kako lahko Galaxy Watch Ultra izboljša vaš vsakdan.

Osupljiv dizajn in izjemna vzdržljivost

Samsung Galaxy Watch Ultra je zasnovana za tiste, ki iščejo popolno kombinacijo estetike in funkcionalnosti. Ura je izdelana iz titana četrte stopnje trdote, kar ji zagotavlja izjemno vzdržljivost in odpornost proti najbolj ekstremnim pogojem. Ohišje je na voljo v več privlačnih barvah, vključno s titanovo sivo, belo in srebrno, kar omogoča prilagoditev osebnemu slogu vsakega uporabnika.

Foto: Samsung

Safirni kristal na zaslonu zagotavlja odpornost proti praskam, medtem ko zaslon Super AMOLED omogoča vrhunsko berljivost tudi na neposredni sončni svetlobi. Funkcija Always On Display zagotavlja, da so vse pomembne informacije vedno na dosegu roke.

Dolgotrajna baterija za neprekinjene avanture

Galaxy Watch Ultra se ponaša z najdaljšo avtonomijo baterije v družini Galaxy Watch. Ura omogoča do sto ur delovanja v načinu varčevanja z energijo ali do 48 ur v načinu vadbe, kar pomeni, da lahko raziskujete brez skrbi, da bi vam zmanjkalo energije.

Foto: Samsung

Napredne športne funkcije za vrhunske rezultate

Galaxy Watch Ultra je idealna za športne navdušence. Ura spremlja širok spekter dejavnosti, vključno s triatlonom (plavanje, kolesarjenje, tek), in vključuje novo funkcijo FTP (Functional Threshold Power) za kolesarjenje, ki meri najvišjo moč kolesarjenja v samo štirih minutah. Poleg tega omogoča prilagoditev intenzivnosti vadbe glede na vaše fizične zmožnosti, kar vam pomaga doseči vrhunske rezultate.

Natančen GPS in varnostne funkcije

Galaxy Watch Ultra vas ohranja na pravi poti z najnatančnejšim GPS doslej. S frekvenčnima pasovoma L1 in L5 z izjemno natančnostjo ura zagotavlja, da boste vedno vedeli, kje ste, tudi v gosto naseljenih območjih.

V nujnih primerih pritisnite in pet sekund držite hitri gumb, da aktivirate močno sireno za pomoč. Prodoren zvok z jakostjo 86 decibelov je mogoče slišati do 180 metrov daleč. Ko vam GPS ne zadostuje, vam ura priskoči na pomoč s funkcijo SOS. Zaznava padce, prek gumba Domov ponuja klic v sili in omogoča takojšen dostop do zdravstvenih informacij.

Foto: Samsung

Popolna sinhronizacija z vašim življenjem

S funkcijo hitrega gumba (Quick Button) lahko takoj začnete in nadzorujete svoje vadbe ter prilagodite funkcije glede na trenutne potrebe. Po vsaki vadbi vam ura ponudi podrobno statistiko na prilagojenih številčnicah, ki se samodejno preklopijo v nočni način za optimalno berljivost v temi.

Vidljivost v vseh pogojih

Ne dovolite, da tema ustavi vašo pustolovščino. Galaxy Watch Ultra samodejno preklopi zaslon v nočni način, kar zagotavlja odlično vidljivost tudi v temi. Nadaljujte svojo nočno avanturo in občudujte zvezdnato nebo brez skrbi.

Že na voljo! Ura Galaxy Watch Ultra je na voljo v velikosti 47 mm v oranžni, temno sivi, zeleni in beli barvi. V kolikor pa vas zanima pametna ura Galaxy Watch7, je le-ta na voljo v dveh velikostih, 40 mm in 44 mm. Izbirate lahko med možnostmi zelene in kremne barve za 40 mm ter zelene in srebrne barve za 44 mm.



Foto: Samsung

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.