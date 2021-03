Ovire jih ne ustavijo, ampak spodbudijo: "To je naš fajt."

Rok Terkaj je pobudnik številnih družbeno odgovornih projektov in avtor številnih znanih skladb, ki veliko svoje energije usmerja v to, da spreminja svet na bolje.

Skupaj z vsemi, ki živijo in dihajo slovenski parašport, si tudi on želi, da bi himna dvignila prepoznavnost parašporta in zbudila še večje zanimanje za spremljanje paralimpijskih iger, ki so že skoraj pred vrati.

Zgodbe o športnikih invalidih, njihovi neustavljivi motivaciji in dosežkih, s katerimi premikajo meje, navdihujejo slehernega posameznika, ki se kdaj znajde pred težkimi življenjskimi preizkušnjami.

Parašportniki nam s svojimi uspehi sporočajo, da so ovire za doseganje ciljev in zadovoljnega življenja samo v naših glavah in je ob močni volji mogoče doseči čisto vse.

Šport ljudem z oviranostmi spreminja življenje, omogoča vrhunske rezultate in boljšo kakovost življenja. Z namenom vključevanja mladih invalidov v športne aktivnosti Zveza ŠIS-SPK skupaj z Lidlom Slovenija razvija program Postani športnik , ki vključuje širok nabor aktivnosti, namenjenih mladim invalidom in njihovim staršem, učiteljem ter profesorjem športne vzgoje, lokalnim športnim klubom, panožnim zvezam, društvom invalidov in podobno.

S pričetkom sodelovanja z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem (Zveza ŠIS-SPK) so se poti Lidla Slovenija pričele intenzivno prepletati s športnicami in športniki invalidi.

Šport je za invalide zelo pomemben, v prvi vrsti zaradi vzdrževanja telesne kondicije, moči in dobrega počutja, še posebej pa zato, ker predstavlja enega od pristopov za zagotavljanje njihove boljše vključenosti invalidov v družbo.

Slovenske parašportnice in parašportniki se ukvarjajo s 35 različnimi športi v 172 društvih. Po oceni je v Sloveniji 2.456 rekreativnih in vrhunskih parašportnic ter parašportnikov. Do zdaj so osvojili že 49 paralimpijskih kolajn.

Odštevanje do največjega športnega spektakla se je že skoraj začelo, saj bo plamenica z olimpijskim ognjem svojo pot začela 25. marca v Fukušimi.

Na letošnjih igrah v Tokiu bodo slovenski športniki invalidi lovili 50. paralimpijsko medaljo na največjem tekmovanju za športnike invalide.

Za prihajajoče paralimpijske igre Slovenija trenutno premore štiri kvote: v paraplavanju eno, parastrelstvu dve in parakolesarstvu eno.

Potnika za Tokio sta parastrelca Franc Pinter Ančo in Franček Gorazd Tiršek, kandidat za nastop v paraplavanju je mladi paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek, kvoto za nastop na igrah ima tudi parakolesarstvo – kandidata za nastop sta dvojec Aleš Dragar in Jurij Porenta, ki nastopata v tandemu. Ob njiju pa je pri parakolesarstvu kandidat še ročni kolesar Anej Doplihar. O izbiri potnikov bo odločalo svetovno prvenstvo na Portugalskem med 9. in 13. junijem.

V atletiki imata izpolnjeni normi metalec diska Henrik Plank in slepi maratonec Sandi Novak, oba sta kandidata za nastop, koliko kvot pa bo Slovenija dobila, še ni znano.

Kandidat za nastop ostaja tudi paratriatlonec Alen Kobilica, njegova uvrstitev je v dobršni meri odvisna od nastopov na tekmah svetovne paratriatlonske serije.

Parastrelka Veselka Pevec in trenerka Polonca Sladič. Največji favoriti za medaljo so parastrelci.

Parakolesarji so se pripravljali 14 dni na Kanarskih otokih pod taktirko trenerja Luke Kovica, aprila jih čakajo prve tekme.

Strelska reprezentanca je prejšnji konec tedna opravila prve priprave v Ljubljani pod taktirko Polonce Sladič, ki je februarja dobila Bloudkovo nagrado za življenjske dosežke. Polonca Sladič ima namreč ogromne zasluge za osvojitev kar 31 parastrelskih medalj: sedem paralimpijskih, 11 na svetovnih in 13 na evropskih prvenstvih.

Paratleti se pripravljajo doma - Sandi Novak vadi pod taktirko Romana Kejžarja, Henrik Plank pa pod taktirko Luke Cmoka. Plavalec Tim Žnidaršič Svenšek se pripravlja s trenerjem Emilom Tahirovičem, Alen Kobilca pa ima svoj trenažni proces in ga kmalu čaka tekma.

Dvojec Aleš Dragar in Jurij Porenta

Kandidat za nastop je tudi Dejan Fabčič, ki je sicer lani maja zaključil svojo športno pot, a se bo, če bo ujel kvoto, letos pomeril že v svoji tretji paralimpijski disciplini. Leta 2008 je nastopal kot paraplavalec, leta 2016 parakajakaš, zdaj pa je kandidat za lokostrelstvo. Normo je že opravil, na tekmi svetovnega pokala, ki bo v začetku julija, pa bo lovil še kvoto.

Dejan Fabčič Foto: Vid Ponikvar

Ambasadorji projekta Postani športnik: "Ne predstavljam si, da ne bi imel športa"

Patrik Jagodic med treningom v Radovljici Foto: Sportida

Parašportniki Jernej Slivnik, Senta Jeler in Patrik Jagodic dokazujejo, da šport prinaša številne koristi, krepi samozavest in prinaša nove dogodivščine ter prijetna doživetja. Vprašali smo jih, kaj jim pomeni ukvarjanje s športom in za koga bodo držali pesti med letošnjimi paralimpijskimi igrami.

"Najbolj navijam za Sandija Novaka in parastrelce"

Patrik Jagodic, paraplavanje: "S športom se je dobro ukvarjati, saj dobiš več discipline in vztrajnosti tudi pri drugih stvareh v življenju. Šport mi pomeni vse na svetu. Odrekel bi se različnim rečem, da bi lahko še naprej plaval v bazenu ali kjerkoli. Če pridemo paraplavalci na paralimpijske igre, definitivno navijam za nas, sicer bom najbolj navijal za Sandija Novaka in parastrelce!"

Kljub invalidnosti ostala aktivna

Prijateljska tekma v odbojki sede med reprezentanco Slovenije in Kitajske v Šempetru pri Žalcu. Senta Jeler nosi številko 3 - desna ekipa. Foto: Sportida

Senta Jeler, odbojka sede: "Šport ljudje vidimo kot fizično aktivnost in ga tako tudi opredeljujemo. Menim, da je šport veliko več ter da sem tudi jaz s športom postala boljša oseba. V letih, odkar se intenzivno ukvarjam z odbojko, sem spoznala nove prijatelje, pridobila nova poznanstva, naučila sem se delovanja v ekipi in pomena medsebojne pomoči. Mislim, da je dobro, da se mladi ukvarjajo s športom, saj je njegov doprinos v življenju veliko več kot samo dobro počutje in kondicija. Šport ima veliko vlogo v mojem življenju. Zame je najboljši način sprostitve, druženja, skrbi za zdravje in dobro počutje. Od nekdaj sem bila aktivno dekle in zelo sem vesela, da sem kljub invalidnosti to tudi ostala.

Izpostaviti samo enega športnika, za katerega bom navijala? Zavedam se, da tekmovanja tako visokega ranga zahtevajo ogromno truda, discipline, odrekanja ter časa in energije. Vsekakor pa vsem želim, da pokažejo, za kaj so garali zadnja leta in se uvrstijo na najvišja mesta."

"Šport mi predstavlja skoraj službo"

Jernej Slivnik med treningom na Kaninu Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Jernej Slivnik, parasmučar: "Zdaj so taki časi, da imamo praktično vse na spletu, tudi šolo! Zato je dobro, da ima vsak od nas en ventil, da spusti določene zadeve iz sebe. Šport je super stvar, da se gre v naravo, na svež zrak. Da nekaj storiš zase, za svoje zdravje, za svoje boljše počutje. Predvsem pa si lahko zbistriš misli. Če pa vse to preraste v treninge in tekmovalni šport, je to sploh super, kot se je to zgodilo pri meni. Šport je del mene, predstavlja mi skorajda službo. Ne predstavljam si, da ne bi imel športa, ki mi je ogromno dal: predvsem sem spoznal številne ljudi, ki jih sicer ne bi, pa tudi velik del sveta sem videl. Letos je olimpijsko leto in navijal bom za vse naše paralimpijce, ker je tako prav in se to spodobi!"