Nove težave na generalki v olimpijskem Tokiu

Organizatorji naslednjih poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Tokiu, so danes na olimpijski generalki zaradi slabe kakovosti vode odpovedali preizkušnjo. Mednarodna triatlonska zveza (ITU) je zaustavila plavalni del, potem ko so testi pokazali, da je v vodi dvakrat več bakterije e-coli, kot je še sprejemljivo.

Kar 70 paratriatloncev je moralo tako tekmovati le v duatlonu; z dvema tekoma ter kolesarsko dirko, poroča francoska agencija AFP.

Gre za zadnje razočaranje v nizu na generalki za OI 2020, potem ko so morali prireditelji ženskega triatlona skrajšati dirko zaradi ekstremno visokih temperatur v japonski prestolnici. Kljub temu je Francozinja Cassandre Beaugrand končala v bolnišnici, kjer so ugotovili, da gre bržčas za vročinski udar.

Hud vročinski val

Med olimpijsko generalko v veslanju je zaradi visokih temperatur ducat tekmovalcev in gledalcev potrebovalo zdravniško pomoč, saj Tokio, tako kot vsako poletje, spet pesti smrtonosen vročinski val.

"Zelo mi je žal za vse športnike, da nismo zmogli učinkovito pripraviti tekmovalnih pogojev," je za AFP dejal direktor japonske triatlonske zveze Shinichiro Otsuka.

Tokio, tako kot vsako poletje, spet pesti smrtonosen vročinski val. Foto: Getty Images

Prav visoke temperature in slaba kakovost vode, v kateri je preveč bakterij, sta manj kot leto dni do slovesnega odprtja iger največja razloga za glavobol organizatorjev.

Nad smrdečo in pretoplo vodo so se pritoževali tudi športniki, ki so minulo nedeljo nastopili na generalki za maratonsko plavanje v zalivu Odaiba, kjer bodo olimpijski boji v daljinskem plavanju in triatlonu.

Pred dvema letoma raven bakterije 20-krat višja od standardov

Že oktobra 2017 so bili tokijski prireditelji v zagati, ko so testiranja vode razkrila, da je raven bakterije e-coli več kot 20-krat višja od mednarodnih standardov, zaradi česar naj prizorišče ne bi bilo ustrezno. Takrat so Japonci za šokantne teste krivili obilno poletno deževje, ki je med koncem julija in začetkom septembra ob obalo zaneslo onesnaženje.

Leto pozneje so se prireditelji pohvalili, da so testirali posebne podvodne zaslone, ki so na olimpijskem prizorišču uspešno znižali raven bakterij v vodi. Dvo- in triplastne zaslone so namestili 20 metrov v dolžino in tri metre v širino, bili pa so učinkoviti, zato naj bi jih uporabili tudi med igrami.

