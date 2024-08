Američani se bojijo Jokića

V četrtek bo pozornost na olimpijskih igrah plenil košarkarski turnir, kjer bosta na sporedu polfinalna obračuna med gostiteljico Francijo in Nemčijo ter ZDA in Srbijo.

Po veliki zmagi nad Kanado se bodo francoski košarkarji v polfinalu v Parizu pomerili z aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci, ki so v četrtfinalu preskočili Grčijo na čelu z Giannisom Antetokounmpom. Ob 17. uri se bo začel dvoboj evropskih velikanov, že zdaj pa je jasno, kdo bo imel večjo podporo na tribunah.

Drugi polfinalni obračun bodo začinile Srbija in ZDA. Te so absolutne favoritinje, a selektor ZDA Steve Kerr opozarja: "Mislim, da bodo Srbi odigrali najboljšo tekmo na tem turnirju. Dvakrat smo jih premagali, a so dokazali, da so ena najboljših ekip na svetu."

Američani so na letošnjih igrah že premagali Srbijo. Foto: Reuters

Američani so Srbe letos premagali na pripravljalni tekmi s 105:79, v skupinskem delu olimpijskih iger pa s 110:84.

"Zdaj so nas videli nekajkrat igrati in bodo imeli kakšno orožje proti nam. Na nas je, da delamo še naprej tisto, kar najbolje znamo. Igrati obrambo na zelo visoki ravni. Vemo, kaj na turnirjih pod okriljem Fibe prinaša za našo ekipo zmage. Biti dober v obrambi, skakati in ne izgubljati žog," je še dejal Kerr.

Nekdanji košarkar lige NBA Kendrick Perkins je v pogovoru za televizijo ESPN poudaril, da je velika skrb ameriške zasedbe zvezdnik srbske izbrane vrste Nikola Jokić: "Jokić vse straši. Vsi so prestrašeni. Tudi fantje, ki zastopajo našo državo."

Košarkarski olimpijski turnir, polfinale, 8. avgust: