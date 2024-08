Svetovni prvaki poslali domov superzvezdnika lige NBA

Ljubitelji košarke si lahko manejo roke ob pogledu na današnje dogajanje na olimpijskih igrah v Parizu. V dvorani Bercy poteka spektakularen četrtfinalni program. Začeli sta ga Nemčija in Grčija. Svetovni prvaki so izločili slovenskega krvnika s kvalifikacijskega turnirja v Pireju. Zmagali so s 76:63. V drugem četrtfinalu se bosta spoprijeli Srbija in Avstralija, gostiteljico Francijo čaka neugodna Kanada, večer pa prinaša spopad zvezdnikov ZDA in pa Brazilije, ki pod vodstvom Hrvata Aleksandra Petrovića ne želi kar tako podpisati predaje.

Torek, 6. avgust:

Giannis Antetokounmpo je z Grčijo na olimpijskem turnirju izpadel v četrtfinalu. Foto: Reuters Prvi polfinalisti olimpijskega turnirja v košarki so Nemci. V drugem polčasu so strli odpor Grkov, jih premagali s 73:66 in se uvrstili med najboljše štiri.

Po prvem polčasu je bil rezultat izenačen (36:36). Grčija je bolje vstopila v dvoboj in na krilih Giannisa Antetokounmpoja (skupno je dosegel 22 točk in bil prvi strelec dvoboja) dobila prvo četrtino za +10 (21:11), a so svetovni prvaki vrnili udarec, drugo četrtino dobili s 25:15 in poskrbeli, da sta reprezentanci odšli na počitek z neodločenim rezultatom. V nadaljevanju so Nemci pobegnili Grkom. Največ točk je prispeval Franz Wagner, košarkar Orlanda v ligi NBA (18), Dennis Schröder jih je dodal 13, a tudi osem asistenc. Tako se je Antetokounmpo, eden največjih zvezdnikov lige NBA, poslovil od olimpijskega turnirja in sanj o tem, da bi osvojil medaljo.

Srbija ali Avstralija?

Lahko Nikola Jokić z druščino izloči Avstralce, ki so v Tokiu ugnali Slovenijo v boju za bron? Foto: Reuters Ob 14.30 se bo soj luči uperil proti Srbom in Avstralcem. Nikola Jokić bo skušal z moštvenimi kolegi preskočiti žilave Avstralce, ki so v skupinskem delu premagali Špance in izgubili s Kanado in Grčijo. Medtem so Srbi izgubili le s favoriziranimi Američani.

Za gostitelje iger bo največ pozornosti kanil obračun med Francijo in Kanado. Zadnje omenjena igra zelo prepričljivo in ima v svojih vrstah odlične posameznike, kot so Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Dillon Brooks … Francozi so imeli v skupinskem delu kar nekaj težav. Visoko so izgubili proti Nemčiji, s težavo po podaljšku premagali Japonce, za uvod pa preskočili Brazilce.

Ti imajo najvišjo četrtfinalno oviro, saj jim bodo nasproti stali zvezdniki iz lige NBA. ZDA so absolutni favorit tega dvoboja in turnirja nasploh.

Kevin Durant (levo) je streljaj od velikega rekorda. Foto: Reuters

Kevin Durant je skupno na tekmah olimpijskih iger dosegel za ZDA 483 točk. Tako ima v nadaljevanju turnirja imenitno priložnost, da popravi ameriški rekord, ki zdaj pripada njegovi rojakinji Lisi Leslie (488 točk). Obstaja velika verjetnost, da bo to zvezdnik Phoenixa storil že v četrtfinalu proti Braziliji.

Torek, 6. avgust: