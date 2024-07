Po zanimivih obračunih v prvem krogu košarkarskega olimpijskega turnirja v Parizu je tudi v drugem zelo pestro. Tako je bilo že v prvem torkovem, v katerem so Španci premagali Grke na čelu z Giannisom Antetokounmpom. Zadnje omenjeni so doživeli že drugi poraz in so v škripcih. Zvezdniki ameriške reprezentance bodo za konec drugega kroga igrali proti Južnem Sudanu.

Po porazu v prvem krogu sta Španija in Grčija na olimpijskih igrah v Parizu lovili prvo zmago. V izjemno razburljivem obračunu so se na koncu prvenca veselili Španci, ki so s 84:77 preskočili Giannisa Antetokounmpa in druščino. Santi Aldama je bil z 19 točkami in 12 skoki najboljši posameznik zmagovalnega moštva, pri katerih sta pomembno vlogo odigrala veterana Sergio Llull (13 točk, sedem asistenc) in Rudy Fernandez (10). V taboru poražencev je bil najboljši pričakovano Antetokounmpo s 27 točkami in 11 skoki.

Grški zvezdnik je moral s soigralci že drugič priznati premoč tekmecu, potem ko je Grčija v prvem krogu izgubila proti Kanadi. Če bodo želeli napredovati v izločilne boje, bo morala v zadnjem krogu skupinskega dela premagati Avstralijo in upati, da bodo ena izmed najboljših dveh tretjeuvrščenih ekip.

Sledil bo dvoboj Kanade in Avstralije, ki sta bili v prvo uspešni in sta premagali ravno zgoraj omenjeni reprezentanci.

Gostitelji Francozi v torek ne bi smeli imeti težav z Japonci, zanimiv pa bi znal biti obračun med Brazilijo in Nemčijo, čeprav so aktualni svetovni prvaki v vlogi favorita.

Drugi krog se bo zaključil v sredo. Sprva bodo na parket stopili košarkarji Portorika in Srbije na čelu z Nikolo Jokićem, ki bodo prav tako iskali pot do prvenca na letošnjih igrah.

Povsem za konec bodo košarkarji iz lige NBA, ki sestavljajo zvezdniško zasedbo Amerike, igrali proti Južnemu Sudanu.

Olimpijske igre, Pariz 2024, 2. krog:

Torek, 30. julij:

Sreda, 31. julij:

Lestvice: