Olimpijska bakla krenila na 121 dni dolgo pot do Tokia

Danes se je v Fukušimi na Japonskem končno začela pot olimpijske bakle, ki bo po natanko 121 dneh prispela v Tokio. Tam se bodo 23. julija začele olimpijske igre, ki so bile tako kot pot plamenice po japonskih prefekturah prestavljene za eno leto. Baklo so prižgale članice ženske nogometne reprezentance po prihodu ognja iz Grčije.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, bo bakla potovala skozi vseh 47 japonskih prefektur in pravočasno pred odprtjem iger, te bodo trajale do 8. avgusta, prispela v Tokio.

Baklo bo na poti do prestolnice dežele vzhajajočega sonca nosilo okoli 10.000 prostovoljcev. S plamenico naj bi se po prepričanju oblasti in vodstva tekmovanja spremenilo tudi javno mnenje na Japonskem, kjer se je večina prebivalstva zaradi trajajoče pandemije covida-19 nazadnje izrekla proti izvedbi iger.

Nič kaj dobro zato ni bilo sprejeto dejstvo, da so številni znani Japonci v zadnjem trenutku odpovedali sodelovanje pri nošenju bakle, pri večini pa je bila glavna skrb posvečena možnemu širjenju okužb povezanih s tem dogodkom.

Plamenica je danes krenila iz Fukušime. Foto: Reuters

Plamenica krenila iz Fukušime

Navkljub vsemu je plamenica danes krenila iz Fukušime, ki jo je pred desetimi leti tako kot številne druge kraje na Japonskem prizadel eden najbolj uničujočih potresov v zgodovini.

Simbolično so prireditelji za začetek poti izbrali športni center J-Village v Fukushimi, kjer je bil neposredno po potresu, ki je povzročil jedrsko katastrofo, nastanjen krizni štab. Tudi s tem želijo Japonci opozoriti na vnovično oživitev tega hudo prizadetega območja in se zahvaliti svetu za pomoč.

Bakla bo na poti do Tokia obiskala 859 mest, v prvem delu te poti pa ob trasi ne bo zbiranja večjih mas ljudi. Organizatorji iger so že konec februarja objavili stroga pravila, ki jih bodo morali upoštevati vsi, ki želijo spremljati olimpijski plamen po japonskih prefekturah, vključno s prepovedjo navijanja in obveznim nošenjem maske. Prisotnost na določenih točkah proge bo tako mogoča le s predhodno rezervacijo.

Oblasti na Japonskem so pred časom že sporočile, da tako na OI kot paraolimpijskih igrah (24. 8. - 5. 9.) ne bo prisotnih tujih navijačev.

