Nič ne bo s tujimi gledalci na olimpijskih igrah v Tokiu

Med poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo gledalcev izven japonskih meja, so odločitev sporočili organizatorji OI v deželi vzhajajočega sonca po video sestanku s predstavniki vlade, Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) in Mednarodnega paraolimpijskega komiteja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odločitev o tem, ali bodo gledalci, torej prebivalci Japonske, sploh lahko prisotni na tekmovanjih olimpijskih in paraolimpijskiuh iger, pa bodo sprejeli predvidoma do konca aprila; doslej je bilo prodanih 4,5 milijona vstopnic.

Predsednica organizacijskega komiteja OI Seiko Hashimoto je že pred sejo napovedala, da bodo skušali odločitev o prisotnosti tujih gledalcev sprejeti do začetka poti olimpijskega ognja 25. marca. To pa se je zgodilo že veliko prej po dokaj kratkem sestanku.

Predsednica organizacijskega komiteja olimpijskih iger v Tokiu Seiko Hashimoto Foto: Guliver Image

Pred njim je predsednik Moka Thomas Bach že nekako napovedal tak razplet, ko je dejal: "Gledati moramo predvsem na varnost vseh udeležencev OI in japonskih prebivalcev." Pred dnevi pa je po skupščini Moka 67-letni Nemec dodal, da je odločitev o gledalcih v rokah japonskih oblasti, tako političnih kot zdravstvenih.

Na novinarski konferenci jo je podala Hashimotova, podprla sta jo tako predsednik Moka Thomas Bach in kot prvi mož IPC Andrew Parsons. Olimpijske igre so bile zaradi pandemije prvič v zgodovini prestavljene iz lanskega na letošnje leto in se bodo začele 23. julija, olimpijski ogenj pa bo svojo pot po Japonski začel 25. marca v Fukushimi s strogimi varnostnimi in higienskimi ukrepi, je dodala Hashimotova.

Jutri konec izrednih razmer, danes mir zmotil potres

Premier Japonske Yoshihide Suga pa je že pred tem napovedal, da bo v nedeljo konec izrednih razmer v Tokiu in okoliških prefekturah, ponovno so bile sprejete v začetku leta.

Japonsko pa je prav danes stresel močan potres z močjo 7,2 in s središčem pred severovzhodno obalo države. Pristojna japonska agencija je po potresu izdala opozorilo pred cunamijem, a ga je vmes že umaknila. Potres na globini 60 kilometrov je območje stresel malo po 18. uri po lokalnem času, čutiti pa ga je bilo tudi v prestolnici Tokio.

Na območju je še vedno živ spomin na silovit potres z magnitudo 9,0, ki je pred skoraj natanko desetimi leti sprožil ogromen cunami, ta pa je povzročil najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu. Cunami je namreč udaril tudi v jedrsko elektrarno Fukushima 1, kjer je prišlo do taljenja reaktorjev in uhajanja radioaktivnih snovi.

V uničenju, ki ga je povzročil cunami, je umrlo skoraj 16.000 ljudi, pogrešanih je okoli 2600 ljudi, za katere domnevajo, da so mrtvi. Olimpijka plamenica bo svojo pot v spomin na to tragedijo zato začela prav v Fukushimi.