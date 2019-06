Organizatorji OI 2020 opozarjajo športnike: marihuana pri nas ni dovoljena

Organizatorji prihodnjih olimpijskih iger leta 2020 v Tokiu so danes izdali skupno opozorilo športnikom, ki prihajajo iz držav, kjer imajo bolj ohlapne zakone glede uživanja marihuane. V opozorilu so zapisali, da uživanje "trave" na Japonskem nikakor ni dovoljeno, niti za osebno rabo.

"Veliko držav in pokrajin po svetu ima ohlapna pravila glede uporabe marihuane. A uživanje marihuane na Japonskem ni dovoljeno in bi s tem kršili zakon. Čutimo se dolžni, da na to pravočasno opozorimo vse športnike in njihove spremljevalce," so zapisali organizatorji OI 2020 in dejali, da so jih na to opozorili vodje tujih delegacij, ki so v okviru priprav na Japonskem preverjali pogoje za športnike.

Pravila glede uživanja marihuane so na Japonskem zelo stroga; za osebno rabo je predpisana kazen do petih let zapora, za razpečavanje "trave" pa sedem let.

Poleg tega je marihuana tudi na seznamu prepovedanih poživil Svetovne protidopinške agencije (Wada).

Tokio bo prihodnje leto gostil olimpijske igre. Foto: Reuters

Rolkanje in deskanje na vodi ...

Uživanje marihuane med športniki je nedavno na Japonskem polnilo časopisne stolpce, potem ko so našli sledove marihuane v laseh dveh japonskih deskarjev na snegu. Eden od njiju je priznal uživanje droge, ki je v ameriški zvezni državi Kolorado dovoljeno za osebno rabo, če je uživalec star 21 let.

Rolkanje in deskanje na vodi sta športa, kjer je tradicionalno veliko uživalcev "mehkih" drog, oba pa sta na programu poletnih olimpijskih iger 2020.

Zmagovalni odri na OI 2020 prvič iz recikliranih materialov Zmagovalni odri, na katere bodo stopali najuspešnejši športniki poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, bodo v okviru koraka naprej k trajnostnosti izdelani iz plastičnih odpadkov, tudi tistih, ki so jih lokalni prebivalci pobrali iz morja, so danes sporočili organizatorji OI 2020.

Preberite še: