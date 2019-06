Slovencem prosto poletje, Hrvatom vabilo v poletno ligo NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker Hrvaške in Slovenije ne bo na SP, bodo na Kitajskem manjkali številni zvezdniki. Tudi Šarić in Dončić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v četrtek v Trbovljah v tretji pripravljalni tekmi ugnali Švedsko (81:73). Čez natančno tri tedne dekleta čaka tudi prva tekma na EuroBasketu 2019. To pa bo, ob nastopih mlajših kategorij, tudi letošnji poletni reprezentančni vrhunec. Moška članska vrsta bo namreč po neuspehu v kvalifikacijah za SP 2019 neaktivna. Kot je pred časom pojasnil selektor Rado Trifunović, želi igralcem nameniti več časa za oddih. Z njimi se bo znova družil jeseni, na začetku kvalifikacij za EuroBasket 2021, ob te pa upa tudi na "wild card" za olimpijske kvalifikacije za Tokio 2020.

"Primorcu" Marjana Čakaruna se obeta pestro poletje. Foto: Vid Ponikvar

Podobne upe na posebno vabilo za olimpijske kvalifikacije gojijo tudi Hrvati, ob Slovencih drugi veliki poraženci prenovljenih kvalifikacij. Za razliko od Trifunovića pa bo novi hrvaški selektor Veljko Mršić vendarle začutil reprezentančni utrip. Hrvaška je bila namreč deležna vabila na poletno ligo NBA, potem pa jo čaka še pot na Kitajsko, kjer bo nastopila kar na treh mednarodnih turnirjih. V ta namen je selektor pripravil seznam B reprezentance, na katerem sta tudi dobra znanca iz finala slovenskega prvenstva – član Sixt Primorske Marjan Čakarun in branilec Petrola Olimpije Roko Badžim.

Poleg Čakaruna in Badžima so na seznamu vabljenih košarkarjev še Roko Rogić, Krešimir Radovčić, Luka Babić, Mateo Drežnjak, Pavle Marčinković, Ivan Ramljak, Tomislav Zubčić, Domagoj Vuković, Matej Rudan, Roko Prkačin, Filip Bundović, Antonio Vranković in Krešimir Ljubičić. Najboljšim hrvaškim košarkarjem (Šarić, Bogdanović, Žižić, Simon …) je selektor namenil prosto poletje. Na novinarski konferenci, na kateri je razkril načrte, je tudi pojasnil, da je z njimi v stiku. Izjema je le Mario Hezonja, s katerim ni uspelo govoriti.