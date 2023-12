Nemčija želi olimpijske igre 2036 ali 2040

Nemčija načrtuje kandidaturo za poletne olimpijske igre leta 2036 ali 2040. Zainteresirani so Berlin, Hamburg, Leipzig, München in mesta okoli Düsseldorfa, razpravljajo pa tudi o skupni ponudbi različnih nemških regij, je po sestanku nemškega olimpijskega komiteja z ministrico za notranje zadeve Nancy Faeser.

"Olimpijske igre nam dajejo priložnost, da se predstavimo kot svetovljanska, moderna Nemčija in okrepimo naš občutek enotnosti. Želimo močno in verodostojno kandidaturo, ki jo bomo na ministrstvu podprli," je dejala Nancy Faeser, katere pristojnost vključuje tudi šport, ki pa se se ni zavezala k financiranju obsežnega olimpijskega projekta. Vlada namreč zaenkrat ne more sprejeti konkretnih finančnih zavez.

Berlin si želi gostiti leta 2036, saj bo minilo 100 let od zadnjih iger v mestu, ki so postale razvpite zaradi takratnih nacističnih vladarjev v državi. Za leto 2032 so se že zanimala mesta v Porenju in Porurju okoli Düsseldorfa, igre pa je dobil Brisbane. Prejšnji kandidaturi za olimpijske igre v Münchnu in Hamburgu sta bili zavrnjeni zaradi odpora prebivalstva.

Zadnje olimpijske igre v Nemčiji so bile leta 1972 v Münchnu.