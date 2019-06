Nemčija z razlogom noče kandidirati za OI 2036

Igre, ki so tri leta pred začetkom druge svetovne vojne potekala v Berlinu, so se v zgodovino zapisale kot igre, na katerih je Adolf Hitler propagiral svoj nacistični režim. Marca letos se je pod plazom kritik znašel predstavnik berlinskih oblasti, pristojen za notranje zadeve, Andreas Geisel, ki je v pogovoru za častnik Tagesspiegel predlagal, da bi Berlin moral kandidirati za organizacijo iger 2036.

Seehofer: To bi škodilo olimpijski ideji

Horst Seehofer zameri Moku, da ga preveč zanima dobiček. Foto: Reuters Zdaj pa se je oglasil 69-letni Horst Seehofer, katerega ministrstvo je pristojno tudi za športne zadeve, in dejal, da Nemčija ne more praznovati stoletnice, ki je minila od nacističnih iger v Berlinu.

"To je nepredstavljivo. Če bi naredili to, bi to povzročilo nepopisne mednarodne razprave in obenem bi škodilo olimpijski ideji. Kako bi to videli ljudje po svetu? Nemčija praznuje stoto obletnico nacističnih iger? To se ne sme zgoditi" je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP jasen minister.

Poleg skrbi, povezanih z nacizmom, je v Nemčiji tudi majhna javna podpora za organizacijo iger. Na referendumu leta 2015 so Nemci zavrnili možnost, da bi Hamburg kandidiral za poletne OI, leta 2013 pa, da bi München kandidiral za zimske.

Hamburg se je leta 2015 odločil, da ne bo kandidiral za poletne olimpijske igre. Foto: osebni arhiv

Seehofer je sicer še dejal, da na splošno podpira nemško kandidaturo, a da ga skrbi, da je Mednarodni olimpijski komite (Mok) postal preveč osredotočen na komercialni uspeh: "V očeh javnosti se je Mok preveč oddaljil od prvotne ideje in ga pretirano zanima dobiček." Dodal je še, da podpira predlog, da mi Mok četrtino svojega dobička delil z udeleženci iger.